تدريبات استشفائية لمصر قبل مالاوي وتصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار

منتخب مصر لكرة القدم يخضع لتدريبات استشفائية استعادة اللياقة قبل مباراة مالاوي، بينما يصوت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة.

خاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، الأحد، جلسة تدريبات استشفائية متخصصة داخل قاعة الجيم الرياضية، في إطار الجهود المكثفة لاستعادة لياقتهم البدنية قبل المواجهة الحاسمة ضد نظيرهم ال مالاوي. وتهدف هذه الجلسات إلى تخفيف الأحمال العضلية المترتبة على المباريات السابقة وضمان جاهزية اللاعبين القصوى للمنافسة في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ل كأس الأمم الأفريقية 2027.

تفاصيل الإعداد البدني والاستعداد النفسي

يأتي هذا البرنامج التدريبي المتخصص كخطوة تكتيكية ضرورية ضمن خطة الجهاز الفني، بقيادة المدرب علي ماهر، لضمان بقاء النجوم في قمة لياقتهم الفنية والبدنية. وتركز التدريبات على تقنيات الاسترخاء العضلي والتعافي السريع، مما يضمن أن يكون كل لاعب في المنتخب قادراً على تحمل ضغط المباراة المرتقبة.

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وكان قد أتم الفراعمة استعداداتهم البدنية بشكل كامل عقب الفوز الكبير الذي تحقق في الجولة الثالثة، حيث حسموا مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بخماسية نظيفة. وقد ساهم هذا الانتصار القوي في رفع المعنويات وخلق زخم إيجابي يرافق الفريق نحو خارج البلاد.

جدول السفر ومكان إقامة البعثة

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب المصري إلى مالاوي عصر غداً الأحد، لمواصلة التحضيرات الميدانية للمواجهة المقرر إقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل. ويشرف على قيادة البعثة خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي سيتابع عن كثب كافة الجوانب اللوجستية والإدارية لضمان انسيابية الرحلة.

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وسيتواجد الفريق في مالاوي لمدة محدودة لإنجاز كافة الاستعدادات اللازمة، حيث سيعتمد اللاعبون على المرافق الرياضية المتاحة في الدولة المضيفة لتجربة الأجواء المحلية والتكيف مع الظروف المناخية والجغرافية التي سيعقد فيها اللقاء.

الوضع الحالي للمجموعة وتحليل النتائج

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من التعادل مع أنجولا والفوز على جنوب السودان ومالاوي، متقدماً بفارق 3 نقاط على المنتخب الأنغولي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط. بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بـ3 نقاط، ويأتي جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد.

وتعد هذه النقاط المتراكمة مؤشراً قوياً على أداء الفريق المتناسق خلال التصفيات، حيث يعمل الجهاز الفني على تحويل هذا التفوق في النقاط إلى فرصة حقيقية لحصد التأهل المباشر أو غير المباشر إلى نهائيات البطولة القارية.

أهداف التدريب والمستقبل القريب

يسعى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر إلى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، من أجل مواصلة الانتصارات وتعزيز صدارة المجموعة، والاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027. ويحرص المدرب على استثمار هذه الجولة في ترسيخ الثقة بين عناصر الفريق.

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وبفضل هذه الخطة المدروسة، يتطلع الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، مما يسهم في تثبيت مكانته الصدارة وتقليل الحواجز أمام حلم التتويج بالبطولة القارية في نسختها القادمة.