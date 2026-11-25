ترسانة جنوب البحر الأحمر تدشن وحدات بحرية جديدة ضمن توجيهات السيسي لتعزيز التصدير.

شهرت فرحة عميقة وجوه العاملين في ترسانة جنوب البحر الأحمر ب سفاجا خلال مراسم تدشين واستلام عدد من الوحدات البحرية الجديدة التي نفذت في هذه المدينة الساحلية، وذلك استجابة للتوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الوحدات البحرية.

جاءت هذه المراسم الهامة كخطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، بما يدعم الصناعة المصرية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير العالمي، لتعكس الإرادة الرئاسية في تحويل مصر إلى مركز صناعي بحري متقدم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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تجارب تشغيل قاطرات عزم وسفن رزق

شملت المراسم الرسمية بدء تجارب التشغيل الفعلية للقاطرتين السابعة والثامنة من طراز عزم، والتي تتميز بقوة شد تبلغ 90 طنًا لكل منهما، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع بناء 10 قاطرات بحرية.

يأتي هذا المشروع الكبير في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحديث الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى تدشين سفينتي صيد أعالي البحار من طراز رزق، وهما سفينة رزق 4 وسفينة رزق 5.

تتماثل سفينتا الصيد رزق 4 ووزق 5 في المواصفات الفنية الدقيقة، حيث يتم إنتاجهما داخل مصنع مصر تحت إشراف الهيئة الإيطالية RINA للإشراف، وتتميز كل سفينة منهما بطول يبلغ 50 مترًا وعرض 10.5 متر وغاطس 4.2 متر.

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تصل سرعة هاتين السفينتين إلى 12 عقدة بحرية، مما يجعلهما من الطراز الأول من نوعه في مصر لبناء وتصنيع سفن صيد أعالي البحار بجودة عالمية وإمكانيات غير مسبوقة للعمل في المياه الدولية.

توطين الصناعة واستراتيجية التصدير

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي على هامش مراسم التدشين أن السفن من طراز رزق تمثل نقلة نوعية في مسيرة صناعة بناء السفن والوحدات البحرية في مصر.

أوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تستهدف توطين صناعة سفن الصيد وتحديث أسطول الصيد المصري، سواء سفن صيد أعالي البحار أو الصيد الساحلي، وفق أحدث التكنولوجيات العالمية المتاحة في السوق.

تتوازي هذه الجهود مع تنفيذ خطة استراتيجية لبناء 50 قاطرة بحرية تستهدف الهيئة التوسع في تصديرها إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس الطموح في استبدال الواردات وتحقيق فائض في الصادرات البحرية.

أكد الفريق ربيع أن توطين صناعة سفن الصيد المتطورة يمثل خطوة مهمة نحو الانطلاق إلى الأسواق الخارجية واكتساب الخبرات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية إقليميًا وعالميًا.

التوسع في الإنتاج وفرص العمل

كشف رئيس هيئة قناة السويس عن اعتزام الهيئة مضاعفة الطاقة الإنتاجية للترسانات والشركات التابعة، والعمل على زيادة معدلات الأداء والإنتاج لتصل إلى تدشين وحدتين بحريتين شهريًا.

يعكس هذا التوجه نحو التوسع في الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، مع فتح آفاق أوسع للتصدير، مما يسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية الإقليمية.

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أشاد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالخطوات التي اتخذتها هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر في مجال توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة.

أكد محافظ البحر الأحمر أن هذه الجهود تنعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل للشباب بصعيد مصر، وإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على دعم الصناعة الوطنية بشكل مستدام.

أكد محافظ البحر الأحمر أن معدلات الإنجاز التي تشهدها شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر غير مسبوقة، معربًا عن فخره بما تحقق على أرض الشركة بمدينة سفاجا.

شراكات دولية ومستقبل التصدير

أكد مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن الشراكة مع هيئة قناة السويس فتحت آفاقًا جديدة لتوطين صناعة الوحدات البحرية الأكثر تعقيدًا والأكبر حجمًا.

أضاف الدجيشي أن هذه الشراكة أثمرت عن إنشاء شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، إلى جانب تعزيز القدرات والإمكانات الفنية والتصنيعية لشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

يعتزم مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر تسليم قاطرتين من طراز عزم بقوة شد 90 طنًا إلى شركة نيري الإيطالية خلال الفترة المقبلة كخطوة أولى.

تستهدف الشركة تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي من خلال توقيع اتفاق قريبًا لتصدير أربع قاطرات أخرى، بالتوازي مع دراسة عدد من طلبات التعاقد الواردة من شركات أخرى.