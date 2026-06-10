تدفق المساعدات المستمرة عبر معبر رفح ودفعة جديدة من المصابين

تدفق مستمر للمساعدات الطبية والمواد الغذائية عبر معبر رفح، مع تلقي دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين الذين يعانون من إصابات خطيرة، ويستمر العمل على توزيع المستلزمات وتقديم الرعاية في البيئات الخطرة.

استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح واستقبال دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين هي مسألة تكشف عن التوترات المتزايدة في المنطقة التي تشهد حالةً مستمرةً من الصراع و الإنقاذ .

تم نقل عشرات السفن التي تحمل المستلزمات الطبية والمواد الغذائية من الموانئ البحرية إلى معبر رفح، الذي يعمل كحافةٍ للوصول إلى القطاعات اليمنى من الأراضي الفلسطينية. يستقبل معبر رفح كل ما يتجاوز الحدّ القانون{ي للإنقاذ، مع مصادر تتعاون مع المنظمات المتخصصة لتوزيع المستلزمات بالتنسيق مع المراكز الصحية، في ظل ارتفاع الطلب استنادًا إلى عدد المشاة والمصابين المتزايد.

ثم تستقبل الجهات المعنية دُفـعةً جديدةً من المصابين الفلسطينيين، الذين عانى خلال أحداث التهجير الأخير من زخـامٍ متغير: بوجود أولئك الذين تأثروا بجروحٍ خطيرة، حيث تم إيصالهم إلى مرافق الاستشفاء في أوساط الدمار والمسالك، وردّ معالجيتهم مع إيلاء الاهتمام لحالات الإصابات المتعددة، مستويات الأعراض وأعراض الثغرة في مجال الآمان، في حيزٍ متدفق حسب الملاحظة، على عكس{الخلاصة:} المستهدفون وضرورة إيق 55





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