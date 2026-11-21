تقرير يحلل كيف تحول تدمير شبكات المياه والكهرباء في غزة ولبنان إلى وسيلة للضغط الديموغرافي والاقتصادي، وفقاً لخبيرات ومصادر دولية.

لم تعد آثار الحروب تقتصر على الدمار الذي تخلّفه في المباني والمنازل، بل باتت تمتد إلى شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومنشآت الطاقة، وهي البنية التي تقوم عليها الحياة اليومية للمدنيين. ففي غزة و لبنان ، ألحقت العمليات العسكرية أضراراً واسعة بهذه المرافق، ما جعل الحصول على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية تحدياً مستمراً، حتى في المناطق التي يتوقف فيها القتال.

تدمير البنية التحتية وسيلة ضغط استراتيجي

لا ينتهي أثر هذا الدمار بانتهاء العمليات العسكرية، إذ قد يستمر لسنوات، ويعرقل عودة النازحين وإعادة الإعمار واستعادة مقومات الحياة. لكن متى يتحوَّل تدمير البنية التحتية المدنية من نتيجة للعمليات العسكرية إلى وسيلة للضغط على السكان أو تحقيق أهداف عسكرية وسياسية؟

Also read وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: 19 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة السويس خلال العام المالي 2026/2027

ترى الدكتورة صفاء الحميدة، الخبيرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية، أن استهداف البنية التحتية المدنية بات أداة ضغط استراتيجي لإضعاف المجتمعات ودفعها إلى النزوح، من خلال جعل ظروف الحياة اليومية أكثر صعوبة، حتى بعد توقف العمليات العسكرية.

وتوضح لبي بي سي، أن استهداف الكهرباء والمياه والصرف الصحي لا يقتصر أثره على تعطيل هذه المرافق، بل يمتد إلى المستشفيات والمدارس والاقتصاد، ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

Advertisement

تجارب إقليمية تحذر من التهجير الصامت

تشير الحميدة إلى أن تجارب العراق وسوريا واليمن وأوكرانيا ولبنان تظهر كيف يمكن أن يتحول الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى ورقة ضغط في النزاعات. وتحذر مما تسميه "التهجير الصامت"، إذ قد يجعل تدمير الجسور ومحطات الكهرباء والخدمات الأساسية الحياة مستحيلة في بعض المناطق، ويدفع السكان إلى مغادرتها.

هذا التهجير له تداعيات ديموغرافية كبيرة، بما يترتب عليه من تغييرات ديموغرافية وتراجع فرص العودة. وتؤكد الدكتورة صفاء الحميدة أن إعادة الإعمار لا تقتصر على ترميم المباني، بل تتطلب استعادة الخدمات الأساسية ومصادر الرزق.

وتحذر من أن غيابها قد يؤخر عودة النازحين، ويكرّس تغييرات ديموغرافية إذا لم يرتبط بضمان حق العودة وحماية الملكيات. وفي السياق ذاته، توضح دراسة إيريك فاينثال وجيني سويرز، بعنوان "استهداف البنية التحتية وسبل العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة".

المنشورة في مجلة الشؤون الدولية، أن تدمير منشآت المياه والطاقة والزراعة يقوّض سبل عيش السكان ويحد من النشاط الاقتصادي، فيما تعرقل القيود المفروضة على إعادة الإعمار إصلاح الأضرار.

Advertisement

المياه كسلاح في النزاعات المسلحة

تتناول الباحثة شارلوت غريتش مادين، في دراستها "المياه الغامضة للحرب: نحو تصور أوضح للمياه بوصفها سلاحاً"، المنشورة في مجلة البيئة والأمن، استخدام المياه أداةً في النزاعات. موضحة أن ذلك لا يقتصر على تدمير المنشآت أو قطع الإمدادات.

بل يشمل أيضاً التهديد بحرمان السكان منها أو السيطرة على مصادرها وتحويل مساراتها لتحقيق أهداف عسكرية أو استراتيجية. تُظهر الخريطة التالية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة حتى 11 يناير/كانون الثاني 2025.

وتركز جزء كبير من القصف الإسرائيلي في التجمعات السكنية، فيما تعرّضت بعض البنى التحتية للقصف أكثر من مرة، وفق تحليل قسم بي بي سي لتقصي الحقائق.