تدمير قرى لبنانية وتغيير في موقف إيران.. وأخبار الزمالك

نيويورك تايمز تكشف عن تدمير 20 قرية لبنانية بالكامل، وإيران تتخلى عن شرط خروج أمريكا من المنطقة، ومعتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مباراة سموحة.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بتدمير قوات الاحتلال ال إسرائيل ي لـ 20 قرية لبنان ية بشكل كامل، في تطور يثير قلقًا بالغًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الحدودية المتواصلة بين إسرائيل و لبنان ، ويدعو إلى تحقيق عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد التقارير أن القرى المدمرة كانت مأهولة بالسكان، وأن التدمير كان ممنهجًا وشاملًا، مما يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب. هذا التدمير يمثل كارثة إنسانية حقيقية للسكان اللبنانيين المتضررين، الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وسبل عيشهم. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. في سياق متصل، كشفت مصادر إخبارية عن تغيير في موقف إيران تجاه شرطها السابق المتعلق بخروج الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت هذه المصادر أن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتخفيف التوترات في المنطقة. يأتي هذا التطور بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة بين إيران وعدد من الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا. ويعتقد المحللون أن هذا التغيير في الموقف الإيراني يعكس رغبة في تجنب المزيد من التصعيد، والتركيز على القضايا الاقتصادية والتنموية.

ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تنازلًا كاملاً عن الشرط السابق، أم أنها مجرد مبادرة حسن نية. من جهتها، لم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق رسمي على هذا التطور حتى الآن. على الصعيد الرياضي، عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا هامًا مع اللاعبين قبل بدء التدريب اليوم الأحد في فندق الإقامة ببرج العرب، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة سموحة المرتقبة في مسابقة الدوري الممتاز.

خلال الاجتماع، حث جمال اللاعبين على ضرورة التركيز الكامل على المباراة المقبلة، ونسيان خيبات الأمل التي نتجت عن مباراة القمة الأخيرة. وأكد على أهمية بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الفوز على سموحة، والتقدم خطوة إضافية نحو حسم لقب الدوري. كما أعرب جمال عن ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين، وطالبهم بإسعاد جماهير الزمالك الوفية، واستعادة نغمة الانتصارات في المباراة القادمة.

وفي نهاية الاجتماع، قام المدير الفني بشرح بعض الجوانب الفنية والتكتيكية التي سيتم تطبيقها خلال التدريب، بالإضافة إلى تقديم تعليمات خاصة لكل لاعب فيما يتعلق بدوره المحدد داخل الملعب. ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويتطلع الزمالك إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، لتعزيز موقفه في صدارة جدول الترتيب، والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف المنشود وهو الفوز بلقب الدوري





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل إيران مضيق هرمز الزمالك الدوري المصري معتمد جمال سموحة نيويورك تايمز

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 % مقدم وقسط على 20 سنة.. 'سيتي إيدج' تطرح شققا بنظام التمويل العقاري20 مقدم وقسط على 20 سنة سيتي إيدج تطرح شققا بنظام التمويل العقاري | مصراوى

Read more »

طلاب مشاركون بـ«المشروع الوطني للقراءة» يتحدثون عن أحلامهم لـ«الوطن»من بين 44 قارئا من 20 محافظة مصرية، 20 طالبا من من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، صعدوا للفوز في مسابقة المشروع الوطني للقراءة.، جاءوا لإجراء المقابلات النهائي

Read more »

طقس اليوم السبت.. الحرارة على القاهرة والجيزة 10 درجات مئويةدرجات الحرارة السبت 31 ديسمبر، القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13، الوجه البحري العظمى 20 والصغرى 13، السواحل الشمالية العظمى 20 درجة.

Read more »

المكتب السياسي لحماس: أعددنا أسلحة وذخيرة لمدة طويلة لمحاربة الاحتلالالمقاومة قضت على 20 جنديا إسرائيليا خلال 20 ساعة

Read more »

قافلة طبية مجانية ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مبادرة حياة كريمةنظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر ٢٠ ( الإمام البخاري ) على مدار يومين بالوحدة الصحية لقرية بنجر ٢٠ بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٠ كم عن اقرب مستشفي

Read more »

الطقس اليوم الخميس 20-3-2025.. استمرار انخفاض الحرارة على كافة الأنحاءتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 20 مارس 2025 الموافق 20 رمضان.

Read more »