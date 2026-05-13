تدمير التراث الثقافي في النزاعات المسلحة: معركة لطمس الهوية وكسر الإرادة الإنسانية

يتناول المقال رؤية الخبير الأثري الدكتور عبد الرحيم ريحان حول مخاطر تدمير الآثار والموروث الحضاري خلال الحروب، مع التركيز على الاستهداف الممنهج للهوية الثقافية في غزة ودور المجتمع الدولي في حماية التراث.

يرى الدكتور عبد الرحيم ريحان، الخبير الأثري المرموق، أن عمليات تدمير التراث الثقافي والمعماري التي ترافق الحروب والنزاعات المسلحة لا يمكن اختزالها في كونها مجرد خسائر مادية تطال الأحجار الصماء أو المباني القديمة، بل هي في جوهرها استراتيجية مدروسة تهدف إلى كسر النفس البشرية وتحطيم الإرادة المعنوية للشعوب.

ويؤكد ريحان أن استهداف المواقع الأثرية يمثل محاولة ممنهجة لطمس الهوية الوطنية وقطع الصلة الحيوية التي تربط الإنسان بجذوره الحضارية وتاريخه العريق. إن الحروب في منظورها الأعمق لا تكتفي بحصد الأرواح وتدمير الممتلكات، بل تمتد يد التخريب لتطال الموروث الحضاري الذي يشكل الذاكرة الجمعية للأمة، حيث يسعى المعتدي من خلال تدمير المساجد العتيقة، والكنائس التاريخية، والأسواق الشعبية، والمنازل التي تفوح منها رائحة التاريخ، إلى فصل الإنسان عن ماضيه بشكل قسري.

هذا الفصل ليس مجرد فعل تخريبي، بل هو عملية عزل ثقافي، لأن الماضي هو المرجع الأساسي الذي يستمد منه الفرد فهمه لواقعه الحالي ورؤيته لمستقبله، وبدونه يصبح الإنسان تائهاً في مهب الريح. وقد شبه الخبير الأثري هذه الحالة بشجرة عملاقة يتم قطع جذورها من الأسفل، مؤكداً أن الإنسان عندما يُقتلع من ذاكرته الحضارية وتُسلب منه رموز هويته، يصبح أكثر عرضة للانكسار والهزيمة النفسية، مما يسهل عملية إخضاعه وسيطرة القوى الخارجية عليه.

وفي سياق متصل، يوضح الدكتور ريحان أن تدمير المخطوطات النادرة، وإحراق المتاحف، وتخريب المكتبات ودور النشر، لا يمثل مجرد تدمير مادي لمجلدات من الورق، بل هو استهداف مباشر للفكر البشري وللمعارف الإنسانية المتراكمة عبر العصور. إن هذه الأفعال تستهدف محو العادات والتقاليد والقيم التي تشكل وجدان الشعوب وتمنحها خصوصيتها الثقافية.

ويشير ريحان إلى أن القوى الاحتلالية عبر مختلف العصور التاريخية سعت دائماً إلى سرقة التاريخ وإعادة صياغته بما يخدم مصالحها وأهدافها السياسية، مستشهداً بما يحدث في العديد من المناطق المحتلة حالياً، حيث تُستخدم أدوات التهويد ومحاولات طمس المعالم الثقافية والأثرية لصناعة ذاكرة بديلة ومزيفة تخدم أجندة المحتل وتوهم العالم بملكية زائفة للأرض والتاريخ. إن هذه الحرب الثقافية هي الأخطر على الإطلاق، لأنها لا تستهدف الجسد بل تستهدف الروح والوعي، وتسعى إلى تحويل الشعوب من أصحاب حضارات ضاربة في القدم إلى مجرد كيانات بلا هوية أو تاريخ معروف، مما يجعل من عملية استعادة الحقوق مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باستعادة الذاكرة الثقافية المنهوبة.

أما فيما يتعلق بالواقع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة، فقد شدد ريحان على أن ما يحدث هناك هو نموذج صارخ لعمليات تدمير التراث لحظة بلحظة وبشكل متعمد، حيث كشفت التقارير الواردة من الجهات الفلسطينية المختصة عن تدمير واسع النطاق طال أكثر من مائتي موقع أثري وتراثي. هذا الاستهداف الممنهج يعكس رغبة واضحة في محو الهوية الثقافية الفلسطينية من الوجود، ومحاولة لطمس كل دليل مادي يثبت تجذر الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأمام هذا الخطر الداهم، دعا ريحان إلى ضرورة تعزيز الوعي العالمي بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وعلى رأسها اتفاقية لاهاي التي تمنع استهداف الآثار، مؤكداً على أهمية تفعيل دور منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذه الجرائم الثقافية التي تندرج تحت بند جرائم الحرب. وفي ختام رؤيته، أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان أن مواجهة محاولات طمس الهوية تتطلب تكاتفاً مجتمعياً واسعاً لا يقتصر على المتخصصين فقط، بل يشمل كافة أطياف المجتمع.

ودعا إلى ضرورة إحياء التراث الشفهي، والحفاظ على العادات والتقاليد والطقوس الشعبية التي تحفظ ذاكرة المكان والزمان في وجدان الأجيال. كما وجه نداءً خاصاً للشباب بضرورة استثمار وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في توثيق التاريخ والموروث الثقافي ونقله للأجيال القادمة، ليكون ذلك بمثابة سد منيع ضد محاولات التزييف والاندثار.

إن المعركة اليوم ليست معركة أحجار وبناء، بل هي معركة وعي وبقاء، حيث يصبح الحفاظ على أثر واحد أو مخطوطة واحدة بمثابة انتصار للإنسانية جمعاء في وجه آلة التدمير التي تسعى لمحو أثر الإنسان من على وجه الأرض





