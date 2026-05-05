تدهور الأوضاع في السودان وغزة.. هجمات على المدنيين وقلق من استحداث إسرائيل للخط البرتقالي

مقتل 5 أشخاص في السودان جراء هجوم بطائرة مسيرة، ومطالبات بالجرحى في غزة بالسفر للعلاج، وقلق من استحداث إسرائيل للخط البرتقالي في غزة.

تتصاعد الأحداث المأساوية في السودان مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع ، مخلفة وراءها ضحايا أبرياء وتدميراً للبنية التحتية الحيوية. أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع لمحطتي وقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.

هذا الهجوم المتعمد، الذي وصفته الشبكة بأنه جزء من استهداف متكرر للمرافق المدنية، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يوجب حماية المدنيين والأعيان المدنية. الشبكة أدانت هذا الاستهداف المباشر، مؤكدة أنه يعكس استخفافاً بحياة المدنيين ويزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها البلاد. كما نوهت إلى أن استمرار هذه الهجمات يفاقم من الأزمات الصحية والمعيشية، ويقوض أي جهود لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي سياق منفصل، يواجه الأطباء في السودان تحديات جمة في ظل نقص الإمدادات الطبية وتدهور الأوضاع الأمنية، مما يعيق قدرتهم على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى. وتطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، والعمل على محاسبة قادة الدعم السريع على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة لوقف استهداف البنية التحتية المدنية وضمان حماية المدنيين وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية.

في غزة، يواصل الجرحى المطالبة بالسفر لتلقي العلاج، معبرين عن معاناتهم المستمرة وشعورهم بأنهم يعيشون موتاً متكرراً. يرون أن حياتهم تستحق فرصة للتعافي واستعادة الأمل. وفي تطور آخر، أعلنت السلطات عن القبض على المتهم بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة خاصة في بشتيل، مما يثير تساؤلات حول أمن وسلامة الطلاب في المؤسسات التعليمية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يناقش الخبراء تأثيرات الحرب في إيران على القدرة الشرائية للمواطنين، ويرون أن الأزمة قد تمثل فرصة لتجديد الثقة في الصناعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وفيما يتعلق بنظام الطيبات، فقد أصدرت الهيئة التأديبية لنقابة الأطباء حيثيات شطبها للطبيب ضياء العوضي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والقانونية. التفاصيل الكاملة لهذه الحيثيات لم يتم الكشف عنها بشكل كامل حتى الآن، ولكنها تشير إلى وجود مخالفات مهنية أو سلوكية تستوجب هذا الإجراء التأديبي. إضافة إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني باستحداث إسرائيل للخط البرتقالي في غزة، واصفاً ذلك بأنه محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض. هذا الإجراء يثير مخاوف بشأن مستقبل المنطقة وتأثيره على المفاوضات السياسية.

الوضع الإنساني في غزة يظل حرجاً للغاية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، بالإضافة إلى التحديات الأمنية المستمرة. وتدعو المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على القطاع. وفي سياق آخر، تتزايد الدعوات إلى تحقيق العدالة والمساءلة في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وتؤكد التقارير الدولية على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة.

الوضع في السودان وغزة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف العنف وحماية المدنيين وضمان تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة. إن استمرار هذه الأزمات يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، ويتطلب جهوداً مشتركة لإيجاد حلول مستدامة تضمن السلام والأمن للجميع





