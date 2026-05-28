تذكرتي: قواعد دخول الجماهير لمباراة مصر روسيا

أعلنت شركة تذكرتي مجموعة من القواعد والإرشادات التنظيمية الخاصة بحضور الجماهير لمباراة منتخب مصر أمام نظيره الروسي، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث شددت الشركة على ضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان دخول آمن ومنظم للجماهير. حث الجماهير على الحضور مبكرًا لتفادي التكدس. عدم السماح بالدخول في حال عدم تطابق بيانات الحجز مع بطاقة FAN ID. الدرجة الأولى والمقصورة: من بوابة آل رشدان.

الدرجة الثانية والثالثة (يسار): من بوابة صلاح سالم. على صعيد الاستعدادات، اختتم منتخب مصر تدريباته للمواجهة الودية المرتقبة، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم. ويغيب عن اللقاء اللاعب حمدي فتحي، بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في مواجهة إسبانيا الودية خلال مارس الماضي. ومن المنتظر أن يُعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب، والتي ستضم 26 لاعبًا، عقب انتهاء مباراة روسيا.

كما تقرر سفر بعثة المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى ولاية أوهايو، استعدادًا لمواجهة منتخب البرازيل وديًا يوم 6 يونيو، قبل انطلاق منافسات المونديال.





