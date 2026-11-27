تاريخ 26 نوفمبر 2026، فاز طرابزون سبور على سسكا صوفيا بنتيجة 2-1 في دوري المؤتمر الأوروبي، مع أهداف من محمد صلاح وسافيولو.

حقق طرابزون سبور التركي فوزاً مثيراً على نظيره البلغاري سسكا صوفيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للموسم 2026-2027. وتمخضت هذه النتيجة عن انتقالة نوعية للفريق التركي في مسيرته القارية، حيث عزز فرصه في التقدم بجدول الترتيب رغم خوضه اللقاء خارج ملعبه.

تفاصيل المباراة والمباريات المبكرة

نظمت المباراة يوم الخميس، الموافق 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على استاد بالغارسكا أرميا، حيث انطلقت صافرة بداية الشوط الأول في الدقيقة الأولى من اللقاء. وسرعان ما بدأ الفريقان في البحث عن مكامن القوة، حيث شهدت الدقيقة التاسعة هجمة خطيرة لطرابزون سبور، نفذ فيها اللاعب سيوانيانا تسديدة صدها حارس سسكا صوفيا ببراعة.

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ومع مرور الوقت، سيطرت سسكا صوفيا على زمام الأمور في فترات متقطعة، حيث حاول ألميدا إحداث ثغرة في الدقيقة الثانية عشرة بتسديدة خرجت خارج المرمى. وفي الدقيقة الرابعة عشرة، تكررت الهجمة السسكاوية عبر غودوي الذي سدد بجوار القائم، وتم تسديدة في الشباك إلا أن الحكم ألغى الهدف لعدم وجود تسلل سابق.

واصل طرابزون سبور الضغط في النصف ساعة الأولى، وتحديداً في الدقيقة الرابعة والعشرين عندما أودع أونواتشو تسديدة قوية، صدها الحارس ببراعة. وفي الدقيقة الثلاثين تحديداً الدقيقة 32، سجل سسكا صوفيا الهدف الأول عبر هدف في مرماه بعد هجمة خطرة، حيث أودع كابرال الكرة في شباك فريقه طرابزون سبور، مما أعطى السسكاوية الأفضلية في الشوط الأول.

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الشوط الثاني والتعادل التاريخي

مع انطلاق الشوط الثاني، استمرت الهجمات المتبادلة، حيث حاول ستيفانو سينسي في الدقيقة الخامسة والأربعين زيادة przewaga السسكاوية، لكن الحارس تصدى للتسديدة، وتابعها اللاعب زورتسس لكن ارتطمت الكرة فوق المرمى. وفي الدقيقة التاسعة والخمسين، حاول غودوي التسديد مرة أخرى لكن دفاع بشكتاش تصدى للهجمة.

في الدقيقة 69، نجح اللاعب محمد صلاح في إحداث الفارق الحاسم، حيث سجل هدف التعادل لطرابزون سبور، مما أعاد الفريق التركي إلى المنافسة بقوة. وفي الدقيقة السابعة والسابعة والسبعين، حاول غبامين تسجيل هدف جديد لسسكا صوفيا، لكن الدفاع تصدى للمحاولة وحافظ على نتيجة التعادل.

التصعيد النهائي والهدف الحاسم

في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، تصاعدت وتيرة اللعب، حيث حاول توفان في الدقيقة الرابعة والثمانين إحداث الفارق بهجمة مرتدة سريعة، لكنه لم يستطع التسديد وبعدها الدفاع. وفي الدقيقة 88، كانت هناك فرصة خطرة جديدة لطرابزون سبور نفذها أنواتشو، لكنها صدها الحارس أيضاً.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3)، سجل اللاعب سافيولو الهدف الثاني لطرابزون سبور، مما أنهى المباراة بفوز الفريق التركي على سسكا صوفيا بنتيجة 2-1. وحكم الحكم نهاية المباراة في هذه اللحظة، لتحتفظ طرابزون سبور بكامل نقاط الفوز وتتصدر ترتيبها.