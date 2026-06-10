تراجع الجنيه الذهب إلى 50 ألف جنيه: عوامل全球ية تؤثر على السوق المصرية وتوقعات مستقبلية

بعد أشهر من التقلبات، عاد سعر الجنيه الذهب في مصر إلى مستوى 50 ألف جنيه، مما أعاد الجدل حول أفضل وقت للشراء. التقرير يحلل العوامل العالمية التي دفعت الأسعار لهذا المستوى، وتأثيرها على حركة البيع والشراء، مع استعراض آراء الخبراء والتوقعات المستقبلية.

بعد أشهر من التقلبات الحادة والارتفاعات، عاد سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 50 ألف جنيه для أول مرة منذ يناير الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً بين المستثمرين والمستهلكين حول الوقت الأمثل للشراء.

يشهد السوق حالياً مرحلة تصحيح بعد أن سجل الجنيه الذهب انخفاضاً بنحو 3400 جنيه مقارنة بالذروة التاريخية في يناير، ويعكس هذا التراجع تأثير العوامل العالمية الرئيسية على الأسعار المحلية. يُركز المستثمرون الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية واتجاهات أسعار الفائدة، والتي تُعد المحرك الأساسي لأسعار الذهب حالياً.

استمرار قوة الدولار الأمريكي، المدعومة ببيانات الوظائف الإيجابية في الولايات المتحدة، علاوة على ارتفاع عوائد سندات الخزانة، قلل من الجاذبية الاستثمارية للذهب كأصل لا يدر عائدا. هذه العوامل فاقمت الضغوط البيعية على الذهب في الأسواق العالمية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي عادة ما تدعم المعدن النفيس كملاذ آمن.

في الوقت نفسه، أدى التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أ playful المخاوف من عودة الضغوط التضخمية وقلص رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة الأمريكية. يشير الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى نحو 6250 جنيهاً، وهو أدنى مستوى منذ 19 يناير، بينما سجلت الأوقية العالمية انخفاضاً إلى 4147 دولاراً.

كما ارتفعت الفجوة بين السعر المحلي والعالمي إلى حوالي 180 جنيهاً للجرام، مما يعكس حذر التجار في التسعير بعد موجة التقلبات الحادة. ورغم الهبوط الحالي، لا تزال مشتريات البنوك المركزية العالمية تدعم الذهب على المدى المتوسط والطويل، حيث تتوقع مؤسسات مثل جولدمان ساكس وصول الأوقية إلى 5400 دولار بنهاية 2026. في السوق المصرية، يبقى السوق حذراً ويراقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكي واتجاهات الفائدة قبل اتخاذ قرارات شراء جديدة، ويتوقع المرصد استمرار التقلبات الحادة في الفترة المقبلة





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