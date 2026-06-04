تراجع سعر الذهب في مصر منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى مستهل تداولات مساء اليوم الخميس 4 يونيو 2026، وسط حالة من الترقب والتحليلات التي تشغل بال المتعاملين في سوق الصاغة.

تراجع سعر الذهب في مصر منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى مستهل تداولات مساء اليوم الخميس 4 يونيو 2026، حيث فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 110 جنيهات في المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية، وسط حالة من الترقب و التحليلات التي تشغل بال المتعاملين في سوق الصاغة .

ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه الذهب يتراجع عالميًا أيضًا، متأثرًا بتجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وهما عاملان يتحكمان بشكل مباشر في تحركات المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية والعالمية. سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في مصر تراجع سعر الذهب مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 3-6-2026 تراجع سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 3-6-2026.

سعر الذهب في الكويت بدون مصنعية خسائر سعر الذهب منذ مطلع العام لم تقتصر خسائر الذهب على الأسبوع الجاري فقط، بل امتدت إلى خسائر أكبر منذ مطلع العام. وفقد عيار 21 نحو 1000 جنيه كاملة من أعلى سعر سجله مطلع العام الجاري البالغ 7650 جنيهًا، فيما فقد الجنيه الذهب نحو 8000 جنيه خلال الفترة نفسها، ويُعد هذا الهبوط الحاد من أبرز موجات التراجع التي شهدها سوق الذهب خلال العام الحالي.

أسعار الذهب اليوم الخميس في الصاغة جاءت أسعار الأعيرة المختلفة وفقًا لآخر تحديث ل الذهب يتراجع اليوم الخميس على النحو التالي: الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع من المهم عند متابعة أن الذهب يتراجع الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع. ففي عيار 21 مثلًا، يبلغ سعر الشراء 6665 جنيهًا بينما سعر البيع 6595 جنيهًا، بفارق 70 جنيهًا.

وهذا الفارق يمثل هامش ربح التاجر ويغطي مخاطر تقلب الذهب خلال اليوم، وتختلف هذه الفروق من عيار لآخر ومن محل صاغة لآخر، كما تضاف المصنعية والدمغة والضريبة إلى سعر البيع النهائي والتي لم تزد بحسب تأكيد مصلحة الضرائب. أسباب تراجع الذهب عالميًا ومحليًا يرتبط سبب تراجع الذهب بعدة عوامل متشابكة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية: تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط: التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يضغط على الأسواق، لكن الذهب لم يجد دعمًا كافيًا من هذا التصعيد بسبب قوة الدولار.

ارتفاع الدولار الأمريكي: كلما ارتفع الدولار، انخفضت أسعار الذهب عالميًا، لأن الذهب يُسعر بالدولار. توقعات السياسة النقدية الأمريكية: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها تقلل من جاذبية الذهب كاستثمار بديل. تراجع الطلب المحلي: في أوقات التراجع الحاد، يميل المواطنون إلى التوقف عن الشراء تحسبًا لمزيد من الهبوط. استقرار سعر الصرف محليًا: استقرار الجنيه مقابل الدولار يقلل من تكلفة استيراد الذهب الخام، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار المحلية.

ماذا يعني تراجع الذهب للمواطن؟ عندما الذهب يتراجع بهذا الشكل، فإن ذلك يمثل فرصة وحذرًا في نفس الوقت، فالفرصة تكمن في أن من يرغب في شراء الذهب للزينة أو الادخار قد يجد أسعارًا أقل مما كانت عليه قبل أيام. أما الحذر فيكمن في أن استمرار التراجع قد يعني أن السعر الحالي ليس الأدنى بعد، وقد يشهد مزيدًا من الهبوط.

توقعات الأيام المقبلة يترقب المتعاملون في سوق الذهب اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار الذهب يتراجع في ظل حالة التذبذب الحادة في الأسواق العالمية. ويبقى السؤال الأهم: هل يستمر الذهب يتراجع أم يعاود الصعود؟ الإجابة تعتمد على عدة متغيرات، أبرزها: قرارات الفيدرالي الأمريكي: أي إشارات عن خفض الفائدة قد تدعم الذهب. تطورات الشرق الأوسط: أي تصعيد جديد قد يدفع الذهب للصعود كملاذ آمن.

حركة الدولار: استمرار قوة الدولار يعني استمرار الذهب يتراجع. الطلب الصيني والهندي: انخفاض الطلب من أكبر مستهلكي الذهب في العالم يزيد من حدة التراجع





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