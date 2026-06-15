تراجع سعر الدولار اليوم في مصر

شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الإثنين 15 يونيو 2026، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنوك، في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي تسجيل مؤشرات إيجابية مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

شهد سعر الدولار اليوم تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الإثنين 15 يونيو 2026، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنوك، في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي تسجيل مؤشرات إيجابية مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار اليوم إلى مستويات متقاربة بين البنوك، حيث بلغ 50.32 جنيه للشراء، 50.46 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، 50.37 جنيه للشراء، 50.47 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 50.28 جنيه للشراء، 50.38 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB، 50.28 جنيه للشراء، 50.38 جنيه للبيع في بنك البركة، 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد، 50.37 جنيه للشراء، 50.47 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان. ويأتي هذا الانخفاض في إطار التحركات الطبيعية لسوق الصرف، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع موارد النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من تراجع سعر الدولار اليوم، إلا أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار، ووصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، ما يمثل مستوى قياسي جديد في تاريخ الاقتصاد المصري. ويعد هذا الرقم أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزًا المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية. وتعكس هذه الزيادة قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية.

وتلعب التحويلات من المصريين العاملين بالخارج، وعوائد الصادرات، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، وعائدات قطاع السياحة، والاحتياطي الذهبي والأصول الأجنبية دورًا محوريًا في توفير العملات الأجنبية وتعزيز استقرار السوق المصرفية. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن التحويلات سجلت نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، ما يمثل نموًا بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار سوق الصرف، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل احتياجاتها من الواردات الأساسية





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