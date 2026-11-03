تراجع أسعار الذهب في مصر 2 نوفمبر 2026

تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى 5265 جنيهًا للبيع. تفاصيل كاملة لأسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب وأونصة الذهب مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026 ، حيث سجلت محلات الصاغة انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالبيانات المسجلة في الأسبوع السابق. وقد جاء هذا التراجع شاملاً مختلف أنواع الأعيرة ، مما جعل السوق المحلي يشهد حركة تصحيحية في الأسعار تأثرت بتقلبات السوق العالمية.

أسعار عيار 18 الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5265 جنيها للبيع، مقابل 5220 جنيها للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة في محلات الصاغة بمختلف المحافظات. وبالمقارنة مع الأسعار التي كانت مسجلة يوم الإثنين 26 أكتوبر الماضي، فقد انخفض سعر بيع الجرام بقيمة 125 جنيها، بينما تراجع سعر الشراء بمقدار 135 جنيها. وكان سعر جرام الذهب عيار 18 قد سجل يوم الإثنين 26 أكتوبر نحو 5390 جنيها للبيع و5355 جنيها للشراء.

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أسعار عيار 24 وعيار 21

وفي سياق متصل، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 7015 جنيها للبيع و6960 جنيها للشراء، مقابل 7190 جنيها للبيع و7145 جنيها للشراء يوم الإثنين 26 أكتوبر. أما سعر الذهب عيار 21، فسجل اليوم 6140 جنيها للبيع و6090 جنيها للشراء، مقارنة بـ6290 جنيها للبيع و6250 جنيها للشراء في 26 أكتوبر، مما يعكس الانخفاض العام في الأسعار.

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تراجع الجنيه الذهب والأونصة

وسجل عيار 14 نحو 4095 جنيها للبيع و4060 جنيها للشراء، مقابل 4195 جنيها للبيع و4165 جنيها للشراء في 26 أكتوبر. كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 2 نوفمبر نحو 49120 جنيها للبيع و48720 جنيها للشراء. وبالمقارنة مع أسعار الإثنين 26 أكتوبر، التي بلغت 50320 جنيها للبيع و50000 جنيه للشراء، تراجع سعر بيع الجنيه الذهب 1200 جنيه، كما انخفض سعر الشراء 1280 جنيها.

وبلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم الإثنين 218260 جنيها للبيع و216480 جنيها للشراء، مقابل 223590 جنيها للبيع و222170 جنيها للشراء يوم الإثنين 26 أكتوبر. هذا التراجع في أسعار الجنيه الذهب والأونصة يأتي بالتزامن مع تراجع أسعار باقي أعيرة الذهب، مما يشير إلى اتجاه هابط في أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الحالية في السوق المصري.