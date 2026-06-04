تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري

شهد سعر اليورو تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 داخل عدد من البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 60.20 جنيه، بينما سجل سعر البيع 60.41 جنيه.

شهد سعر اليورو تراجعًا بختام تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة من جانب المتعاملين والمستوردين والمواطنين الراغبين في متابعة حركة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة العملة الأوروبية الموحدة التي تعد من أبرز العملات المتداولة في الأسواق العالمية والمحلية.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة سعر اليورو بشكل يومي، نظرًا لارتباطه بالعديد من المعاملات المالية والتجارية، فضلًا عن أهميته بالنسبة للمسافرين إلى الدول الأوروبية، وكذلك الشركات والمؤسسات التي تعتمد على التعاملات التجارية المقومة بالعملة الأوروبية. واقرأ أيضًا: ارتفاع ملحوظ في مكانة اليورو خلال 2025.. إقبال على السندات الخضراءالتضخم يعود للارتفاع في منطقة اليورو ويعزز توقعات رفع الفائدة الأوروبيةانخفاض سعر اليورو أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026تراجع اليورو أمام الجنيه في أول يوم عمل للبنوك بعد العيد..

اعرف الأسعار الآنسعر اليورو اليوم في البنوك المصريةسجل سعر اليورو تراجعًا في ختام تعاملات الخميس 4 يونيو 2026 داخل عدد من البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 60.20 جنيه، بينما سجل سعر البيع 60.41 جنيه، ليأتي ضمن أبرز الأسعار المسجلة في القطاع المصرفي خلال تعاملات اليوم. سعر اليورو في بنك قناة السويسأظهرت أحدث البيانات المصرفية أن سعر اليورو في بنك قناة السويس سجل 60.12 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 60.34 جنيه، وذلك ضمن مستويات التداول المسجلة بنهاية التعاملات.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 60.20 جنيه للشراء، مقابل 60.41 جنيه للبيع، ليواصل البنك تقديم أحد أبرز أسعار تداول العملة الأوروبية خلال تعاملات اليوم. سعر اليورو في المصرف العربيبلغ سعر شراء اليورو في المصرف العربي 60.33 جنيه، بينما سجل سعر البيع 60.55 جنيه، وهو أعلى سعر شراء وسعر بيع وارد ضمن الأسعار المعلنة اليوم.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكانوصل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان إلى 60.17 جنيه للشراء، في حين سجل سعر البيع 60.37 جنيه، وفق أحدث التحديثات الصادرة عن البنك. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدوليسجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 60.17 جنيه للشراء و60.37 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطنيبلغ سعر شراء اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني 60.20 جنيه، بينما سجل سعر البيع 60.42 جنيه، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت أسعارًا متقاربة للعملة الأوروبية. سعر اليورو في بنك الكويت الوطنيسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 60.20 جنيه للشراء و60.41 جنيه للبيع، مواصلًا استقراره بالقرب من مستويات عدد من البنوك الأخرى العاملة في السوق المصرية.

سعر اليورو في ميد بنكوصل سعر شراء اليورو في ميد بنك إلى 60.17 جنيه، فيما سجل سعر البيع 60.43 جنيه، وفق البيانات المعلنة بختام تعاملات اليوم. سعر اليورو في البنك المصري الخليجيسجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 60.15 جنيه للشراء، مقابل 60.38 جنيه للبيع، ضمن قائمة الأسعار المعلنة للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سيبلغ سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 60.13 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 60.35 جنيه، وفق أحدث مؤشرات التداول المصرفية. سعر اليورو في بنك كريدي أجريكولسجل سعر شراء اليورو في بنك كريدي أجريكول 60.13 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 60.35 جنيه، متوافقًا مع المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى.

سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةأظهرت البيانات المصرفية أن سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل 60.13 جنيه للشراء و60.35 جنيه للبيع، ضمن الأسعار المعلنة بختام تعاملات الخميس. متابعة أسعار العملات الأجنبية في مصرتستحوذ أسعار العملات الأجنبية على اهتمام واسع من جانب المواطنين والمتعاملين في الأسواق المالية، خاصة في ظل التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، حيث يتم تحديث الأسعار بصورة مستمرة وفق آليات العرض والطلب وحركة التداول داخل القطاع المصرفي.

ويظل سعر اليورو من أبرز المؤشرات التي تحظى بمتابعة يومية من جانب الأفراد والشركات، نظرًا لأهميته في المعاملات التجارية والاقتصادية المختلفة، إلى جانب دوره في حركة السفر والتبادل التجاري مع الدول الأوروبية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر اليورو جنيه مصري بنوك مصرية أسعار العملات الأجنبية تداول العملات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »