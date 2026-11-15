تراجع أسعار الفضة في مصر اليوم 15 نوفمبر 2026

انخفاض أسعار الفضة في السوق المصرية اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 مع تراجع الأوقية عالمياً، وتفاصيل أسعار الأعيرة المختلفة.

شهدت أسعار الفضة في السوق ال مصر ية حركة هبوطية واضحة مع بداية تعاملات يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026 ، حيث تراجع سعر مختلف الأعيرة بشكل ملحوظ، بالتزامن مع الانخفاض الذي شهدته أوقية الفضة في الأسواق العالمية، وهو ما يستمر في جذب انتباه المواطنين الراغبين في اقتناء المعدن الأبيض سواء لغرض الزينة أو كوسيلة ادخار واستثمار.

وسجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 88.04 جنيه، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.05% خلال تعاملات اليوم، في حين بلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 84.43 جنيه، وسجل جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 81.52 جنيه، مما يعكس التراجع العام الذي أصاب أسعار المعدن في السوق المحلية.

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تفاصيل أسعار الفضة بالأعيرة المختلفة

وفيما يتعلق ببقية الأعيرة المتاحة في السوق، سجل جرام الفضة عيار 900 نحو 79.31 جنيه، وبلغ سعر جرام الفضة السعودي عيار 875 نحو 77.11 جنيه، بينما سجل عيار 800 نحو 70.50 جنيه، وعيار 750 نحو 66.10 جنيه، في حين وصل سعر جرام الفضة عيار 585 إلى 51.55 جنيه.

وتشير البيانات إلى أن هذه الأسعار الاسترشادية تعكس توجهاً عاماً نحو الانخفاض، حيث استمرت الفضة في جذب اهتمام المتعاملين، خاصة مع تباين الأسعار بين الأعيرة المختلفة، مما يسمح للمستهلكين باختيار ما يتناسب مع ميزانياتهم وأغراضهم سواء كانت الزينة أو الاستثمار طويل المدى.

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تراجع الأوقية عالمياً والضغط على السعر المحلي

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الفضة نحو 48.74 دولار، بينما بلغت أوقية الفضة في المؤشر المصاحب نحو 48.77 دولار، مع تراجع الفضة عالمياً بنسبة 2.58% وفق المؤشر المعروض، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار المحليات في مصر.

وتعكس هذه التحركات أهمية متابعة السعر العالمي للدولار الأمريكي وأوقية الفضة، باعتبارهما من العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد قيمة الفضة داخل السوق المصرية، حيث يتبع السعر المحلي بشكل وثيق التقلبات الدولية، مما يجعل المتابعين يركزون على هذه المؤشرات لتحديد توقيت الدخول في صفقات الشراء.

المستوى التاريخي والفرق الهبوطي الكبير

وكشفت المؤشرات التاريخية أن جرام الفضة النقية عيار 999 سجل أعلى مستوى تاريخي عند 211.98 جنيه في 29 يناير 2026، مقارنة بنحو 88.04 جنيه حاليًا، بفارق هبوط يبلغ 58.47% عن القمة المسجلة، مما يعني أن السعر الحالي يقل عن المتوسط خلال آخر 30 يومًا والذي بلغ 93.70 جنيه بنحو 6.04%.

وتستحق مستويات الأسعار الحالية المتابعة الدقيقة من جانب الراغبين في شراء الفضة، خاصة مع تراجع الجرامات بنسب متقاربة، لكن قرار الشراء لا ينبغي أن يعتمد على انخفاض السعر وحده، بل يتطلب مقارنة تكلفة المصنعية والدمغة وسعر إعادة البيع، لأن الأسعار المعلنة تمثل أسعارًا استرشادية للفضة الخام ولا تعني بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات أو السبائك.