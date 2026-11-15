تراجع أسعار الذهب عيار 21 في مصر يوم 15 نوفمبر 2026

سجل سعر الذهب عيار 21 تراجعاً في محلات الصاغة المصرية ليوم 15 نوفمبر 2026 بـ135 جنيها للبيع، لتصل أسعار الذهب العالمية والمحلية لمستويات جديدة.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ة اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026 تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة مقارنة بمستويات التعاملات التي شهدتها السوق خلال يوم السبت 14 نوفمبر 2026، حيث انخفض سعر بيع الجرام من الذهب عيار 21 بقيمة 135 جنيها مصرياً، بينما انخفض سعر الشراء بنحو 95 جنيها، وذلك وفقاً لأحدث بيانات تحديث الأسعار في السوق المحلية.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر شعبية ومتابعة بين المواطنين المصريين عند شراء المشغولات، إلى مستوى 5835 جنيها مصرياً لكل من البيع والشراء خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد أن كان قد سجل خلال تعاملات يوم السبت 14 نوفمبر 2026 سعراً للبيع عند 5970 جنيها وسعراً للشراء عند 5930 جنيها، مما يعكس استمرار انخفاض الأسعار في هذا العيار الحاسم.

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تفاصيل التراجع في أسعار عيار 21

يكشف المقارنة الرقمية بين أسعار اليوم وأسعار أمس عن وجود تراجع واضح ومتواصل في سعر جرام الذهب عيار 21، حيث جاءت تفاصيل التغير لتسجل أسعار البيع والشراء موحدة عند مستوى 5835 جنيها في تحديثات اليوم، بعد أن كانت الأسعار منفصلة عند مستويات أعلى خلال اليوم السابق، مع تفاوت قيمة الانخفاض بين جانب البيع الذي شهد هبوطا بقيمة 135 جنيها وجانب الشراء الذي انخفض بقيمة 95 جنيها.

ويظل عيار 21 محور اهتمام المتعاملين في السوق المصرية نظرا لكونه العيار السائد في تصنيع المجوهرات والأغراض الاستثمارية الشخصية، مما يجعل متابعة تحديثات أسعاره بشكل يومي أمرا أساسيا لأي مواطن يرغب في بيع ذهبه القديم أو شراء مشغولات جديدة أو حتى مجرد متابعة القيمة السوقية لأصوله الذهبية في السوق المحلية.

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انخفاض شامل لأعيرة الذهب الأخرى

لم يقتصر الانخفاض على عيار 21 فقط، بل امتد التراجع ليشمل جميع الأعيرة الذهبية المتداولة في محلات الصاغة، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعرا موحدا عند 6670 جنيها للبيع والشراء اليوم الأحد، بعد أن كان قد سجل أمس السبت 6825 جنيها للبيع و6775 جنيها للشراء، مما يعكس تزامنا في حركة الأسعار لجميع الدرجات.

وبالنسبة لعيار 18، سجل سعر جرام الذهب نحو 5000 جنيه للبيع والشراء في تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بسعر أمس السبت الذي بلغ 5115 جنيها للبيع و5085 جنيها للشراء، أما بالنسبة لعيار 14 فقد سجل سعره نحو 3890 جنيها للبيع والشراء اليوم، مقابل مستويات 3980 جنيها للبيع و3955 جنيها للشراء في يوم السبت السابق.

حركة أسعار الجنيه الذهب والأونصة

شهد سعر الجنيه الذهب تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، حيث سجل نحو 46680 جنيها للبيع والشراء، بعد أن كان يبلغ نحو 47760 جنيها للبيع و47440 جنيها للشراء في يوم السبت، مسجلا انخفاضا في سعر البيع بقيمة 1080 جنيها وانخفاضا في سعر الشراء بقيمة 760 جنيها، بالتزامن مع انخفاض أسعار جرامات الذهب المختلفة.

كما تزامن هذا الانخفاض في الجنيه الذهب مع انخفاض أسعار الأعيرة الأربعة المذكورة سابقا، مما يوضح أن حركة السوق تتجه نحو الانخفاض بشكل عام، مع تسجيل الأونصة الذهبية المقومة بالجنيه المصري سعر 207415 جنيها للبيع والشراء اليوم، مقابل 212215 جنيها للبيع و210795 جنيها للشراء في تعاملات أمس.

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السياق العالمي وسعر العملة

على المستوى العالمي، سجلت الأونصة من الذهب نحو 3874.43 دولارا، مقارنة بسعر 3874.47 دولار في يوم السبت السابق، مما يعني وجود انخفاض طفيف بلغ 4 سنتات فقط، وهو ما يتماشى مع التراجع المحلي في مصر، حيث تأثرت أسعار الذهب المحلية بالتقلبات العالمية بالإضافة لعوامل العملة المحلية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في تعاملات الصاغة المصرية نحو 53.53 جنيها اليوم الأحد، مقارنة بسعر 54.77 جنيها في يوم السبت، بانخفاض قدره 1.24 جنيه، وهو ما قد يكون عاملا مساعدا في فهم حركة أسعار الذهب المحصلة التي تأخذ بعين الاعتبار تقلبات سعر الصرف وعلاقة الذهب بالعملة المحلية.

وتؤكد هذه الأرقام أن تراجع سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية يعكس حركة سوقية واسعة شملت جميع الدرجات والأسواق، مما يتطلب من المواطنين والمتعاملين في السوق متابعة التحديثات اليومية بدقة لرصد أي تغيرات جديدة في حركة عيار 21 والأسعار المرتبطة به، باعتباره المؤشر الرئيسي لحالة السوق.