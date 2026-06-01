تراجع سعر الجنيه الإسترليني في مصر بنسبة 2.8%

تراجع سعر الجنيه الإسترليني في مصر علي مدار تعاملات شهر مايو الماضي، وباتجاه انخفاض بنسبة 2.8% علي أساس شهري، ليصل الآن إلى 70.23 جنيه. هذا العائد يأتي بعد أن سجل سعر الجنيه الإسترليني 72.31 جنيه في الشهر الماضي.

فيما يلي، نرصد سعر الجنيه الإسترليني في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقاً لآخر تحديثات. بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 70.36 جنيه (سعر الشراء) و 70.67 جنيه (سعر البيع). بنك التعمير والإسكان: 70.33 جنيه (سعر الشراء) و 70.65 جنيه (سعر البيع). بنوك كريدي أجريكول، المصرف العربي وقناة السويس: 70.28 جنيه (سعر الشراء) و 70.68 جنيه (سعر البيع).

بنوك نكست والتنمية الصناعية: 70.28 جنيه (سعر الشراء) و 70.62 جنيه (سعر البيع). بنك ميد بنك: 70.22 جنيه (سعر الشراء) و 70.70 جنيه (سعر البيع). بنكي التجاري الدولي وإتش إس بي سي: 70.21 جنيه (سعر الشراء) و 70.61 جنيه (سعر البيع). بنك فيصل الإسلامي: 70.16 جنيه (سعر الشراء) و 70.56 جنيه (سعر البيع).

بنك الإسكندرية: 70.14 جنيه (سعر الشراء) و 70.54 جنيه (سعر البيع). بنك الإمارات دبي الوطني: 70.14 جنيه (سعر الشراء) و 70.40 جنيه (سعر البيع). بنك مصر: 70.08 جنيه (سعر الشراء) و 70.38 جنيه (سعر البيع). البنك الأهلي: 70.04 جنيه (سعر الشراء) و 70.38 جنيه (سعر البيع).

بنك الأهلي الكويتي: 70.04 جنيه (سعر الشراء) و 70.62 جنيه (سعر البيع). بنك المصرف المتحد: 69.92 جنيه (سعر الشراء) و 70.67 جنيه (سعر البيع). البنك المركزي: 70.43 جنيه (سعر الشراء) و 70.63 جنيه (سعر البيع). فيما يخص العملات الأجنبية في البنوك، فان الدولار ثابت عند 52.86 جنيه، بينما يصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 70.9 جنيه.

من جانب آخر، يصل سعر الشراء لجنيه الإسترليني إلى 70.08 جنيه، بينما يصل سعر البيع إلى 70.38 جنيه. متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين هو 70.23 جنيه.





