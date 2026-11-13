تراجع سعر عيار 24 في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 190 جنيهًا للبيع اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ليسجل 6800 جنيه، وسط انخفاض عالمي للأونصة وتراجع سعر الدولار.

شهد سوق الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب عيار 24 ، وهو المقياس الأكثر تتبعًا لنقاء السعر المحلي. وقد سجل سعر جرام الذهب من هذا العيار نحو 6800 جنيه مصري للبيع، مقابل 6745 جنيهًا مصريًا للشراء. جاء هذا التراجع كنتيجة مباشرة لتبدد الزخم الصاعد الذي شهدته الأسعار خلال اليوم السابق، مما أسهم في خفض قيمتهما بشكل ملموس أمام المتداولين.

تفاصيل انخفاض عيار 24 في السوق المحلية

توضح المقارنة الدقيقة مع أسعار أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، حجم الخسائر التي سجلها المعدن الأصفر. فقد كان سعر البيع عند 6990 جنيهًا للشراء، وسعر الشراء عند 6945 جنيهًا، ليكون فرق التراجع 190 جنيهًا في سعر البيع و200 جنيه في سعر الشراء. يعكس هذا الانخفاض استجابة السوق المحلية للتقلبات العالمية، مع استمرار اهتمام المتعاملين بهذا العيار نظراً لارتفاع نسبة نقاء الذهب فيه.

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أسعار الجنيه الذهبي والأونصة العالمية

شهد سعر الجنيه الذهب، وهو عملة التداول الأوسع نطاقًا، تراجعًا حادًا بمقارنة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 مع أمس الخميس. حيث انخفض سعر البيع من 48920 جنيهًا إلى 47600 جنيه، بتراجع بلغ 1320 جنيهًا، بينما انخفض سعر الشراء من 48600 جنيه إلى 47200 جنيه، بفارق 1400 جنيه. هذا التراجع المحلي يتماشى مع انخفاض أسعار الأونصة عالميًا، الذي سجل فيها المعدن 3895.75 دولارًا أمريكيًا اليوم، مقارنة بـ3978.83 دولارًا أمس، بانخفاض قدره 83.08 دولار.

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تأثير أسعار العملات على الذهب المحلي

ارتبطت حركة أسعار الذهب المحلي بتراجع طفيف في قيمة العملة الأمريكية، حيث سجل سعر دولار الصاغة نحو 54.29 جنيه اليوم مقابل 54.63 جنيه أمس، بانخفاض 34 قرشًا. وفي المقابل، انخفض سعر الدولار في البنوك إلى 53.44 جنيه من 53.54 جنيه، بانخفاض 10 قروش. هذا التباين في أسعار الصرف يعكس ديناميكية السوق المصرية وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب بالجنيه المصري، حيث سجلت الأونصة المحلية 211505 جنيه للبيع و209725 جنيه للشراء اليوم.

تحديث أسعار الأعيرة الأخرى في المحلات

لم يقتصر الانخفاض على العيار الأعلى نقاء، بل شمل جميع الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5100 جنيه للبيع و5055 جنيهًا للشراء. كما بلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري 211505 جنيه للبيع و209725 جنيهًا للشراء، مقابل 217370 جنيهًا للشراء أمس. تعكس هذه الأرقام التوزيع السعري الواسع الذي يستجيب بشكل سريع لأي تغيرات في المعروض والطلب العالمي والمحلي.