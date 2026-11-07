تراجع أسعار الذهب في مصر 7 نوفمبر 2026.. عيار 24 يفقد 60 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، حيث انخفض عيار 24 بـ60 جنيها وعيار 21 بـ50 جنيها للجرام، بينما ارتفع السعر العالمي للأونصة.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 ، انخفاضا ملحوظا في جميع أعيرة المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة، متراجعةً مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس الجمعة 6 نوفمبر. وجاء هذا التراجع شاملا لجرامات الذهب المختلفة وللسلعات الكبيرة، حيث سجل عيار 24 أكبر انخفاض في سعر البيع بقيمة 60 جنيها، فيما انخفض عيار 21 بقيمة 50 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 و24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلية المصرية، نحو 6210 جنيهات للبيع و6180 جنيهًا للشراء اليوم. وكان هذا العيار قد سجل أمس الجمعة أسعاراً أعلى عند 6260 جنيهًا للبيع و6220 جنيهاً للشراء، ما يعني تراجع سعر البيع بـ50 جنيهاً وانخفاض سعر الشراء بـ40 جنيهاً.

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فيما يتعلق بالذهب عالي النقاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7095 جنيهاً للبيع و7065 جنيهاً للشراء اليوم السبت. وتأتي هذه الأسعار بعد أن كان العيار يسجل 7155 جنيهاً للبيع و7110 جنيهات للشراء أمس، ليسجل بذلك انخفاضاً في سعر البيع بقيمة 60 جنيهاً وانخفاضاً في سعر الشراء بقيمة 45 جنيهاً.

حركات عيار 18 وعيار 14

تبعاً لتوجه الأسعار العام، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5325 جنيهاً للبيع و5295 جنيهاً للشراء اليوم. وكان سعر هذا العيار قد تراوح بين 5365 جنيهاً للبيع و5330 جنيهاً للشراء أمس الجمعة، ليُسجل تراجعاً قدره 40 جنيهاً للبيع و35 جنيهاً للشراء.

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أما سعر جرام الذهب عيار 14 فقد سجل اليوم نحو 4140 جنيهاً للبيع و4120 جنيهاً للشراء. وكان السعر أمس قد بلغ 4175 جنيهاً للبيع و4145 جنيهاً للشراء، مسجلاً انخفاضاً في سعر البيع بقيمة 35 جنيهاً وفي سعر الشراء بقيمة 25 جنيهاً مقارنة بالأمس.

تغيرات الجنيه الذهب والأونصة المحلية

تأثر سعر الجنيه الذهب سلباً في تعاملات اليوم، ليسجل نحو 49680 جنيهاً للبيع و49440 جنيهاً للشراء. وكان الجنيه الذهب قد سجل أمس الجمعة نحو 50080 جنيهاً للبيع و49760 جنيهاً للشراء، ما يعني تراجع سعر البيع بقيمة 400 جنيهاً، وانخفاض سعر الشراء بنحو 320 جنيهاً.

على صعيد الأونصة بالجنيه المصري، سجلت الأونصة نحو 220745 جنيهاً للبيع و219680 جنيهاً للشراء اليوم. وبذلك تراجعت الأونصة في السوق المحلية بقيمة 1780 جنيهاً للبيع و1420 جنيهاً للشراء، مقارنة بمستوياتها المسجلة في تعاملات أمس الجمعة التي كانت 222525 جنيهاً للبيع و221100 جنيهاً للشراء.

تباين الذهب العالمي وسعر الدولار

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4066.03 دولار اليوم السبت، مقابل 4049.57 دولار أمس الجمعة، بزيادة بلغت 16.46 دولار. هذا الارتفاع العالمي للذهب جاء متناقضاً مع التراجع الحاصل في الأسعار المحلية بالجنيه المصري، مما يعكس تأثير تذبذب سعر العملة المحلية على التكلفة المحلية للمعدن.

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وفي سياق متصل، بلغ سعر دولار الصاغة اليوم السبت نحو 54.29 جنيه، مقابل 53.84 جنيه في البنك. وكان دولار الصاغة قد سجل أمس الجمعة نحو 54.95 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار في البنك 53.85 جنيه، وبذلك تراجع دولار الصاغة اليوم بنحو 66 قرشاً مقارنة بسعره أمس، كما انخفض السعر المعلن في البنك بقرش واحد.