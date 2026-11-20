أظهرت البيانات تراجع واردات مصر من القمح بنسبة 17.5% في نوفمبر 2026، مع تنويع مصادر التوريد بعيداً عن روسيا، بينما ترتفع الأسعار العالمية.

تراجعت واردات مصر من القمح بشكل ملحوظ لتسجل نحو 522.86 ألف طن خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2026 ، مقارنة بحوالي 634.09 ألف طن في الفترة نفسها من العام السابق، محققة انخفاضاً قدره 111.23 ألف طن بنسبة 17.5%.

تغيير خريطة الموردين للقمح

كشفت بيانات تقارير متابعة الواردات عن تحول جذري في خريطة الدول الموردة للقمح للسوق المصرية، حيث انخفضت الحصة الروسية من 94.4% في النصف الأول من نوفمبر 2025 إلى 43% فقط في الفترة المناظرة من 2026، على الرغم من بقاء روسيا في صدارة القائمة.

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وبلغت الشحنات الواردة من روسيا نحو 225.05 ألف طن خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، مقابل 598.43 ألف طن في العام الماضي، بانخفاض حاد بلغ 373.38 ألف طن بنسبة تراجع بلغت 62.4%.

صعود أوكرانيا ورومانيا للمرتبة الثانية

في المقابل، ارتقت أوكرانيا إلى المركز الثاني ضمن قائمة الموردين خلال نوفمبر 2026 بكميات بلغت 159.77 ألف طن، لتمثل 30.5% من إجمالي الشحنات، فيما تلتها رومانيا بنحو 58.43 ألف طن بحصة 11.2%.

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كما بلغت الشحنات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 38.5 ألف طن بنسبة 7.4%، لتليها ليتوانيا بـ 36.11 ألف طن، بينما سجلت مولدوفا نحو 5 آلاف طن في هذه الفترات.

انخفاض الواردات الحكومية والإجمالي

على صعيد الواردات الحكومية، استقبلت مصر خلال النصف الأول من نوفمبر 2025 نحو 132.55 ألف طن من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، موزعة على 3 شحنات، بما يمثل 20.9% من إجمالي الواردات خلال تلك الفترة.

وفي المقابل، لم تصل أي شحنات للهيئة العامة للسلع التموينية خلال النصف الأول من نوفمبر 2026، مما يعكس تغيراً في استراتيجية التزويد الحكومي مقارنة بالعام السابق.

تراجع إجمالي الواردات السنوية

وفيما يتعلق بإجمالي الواردات خلال العام، سجلت كميات القمح التي وصلت إلى الموانئ المصرية نحو 10.71 مليون طن خلال أول 10.5 أشهر من 2026، مقابل 11.49 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025.

مسجلاً تراجعاً بلغ نحو 783 ألف طن، وبنسبة 6.8%، بينما انخفض متوسط الواردات الشهرية إلى نحو 1.019 مليون طن خلال 2026، مقابل 1.094 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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ارتفاع أسعار القمح العالمية

وقد عاودت أسعار القمح الروسي والأوكراني الارتفاع في الأسواق العالمية عقب تعثر المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل، بعد أن شهدت الأسعار تراجعاً خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري وسط آمال بانفراجة في المفاوضات.

وقال هشام سليمان، المدير العام لشركة ميدترنين لتجارة واستيراد الحبوب، إن سعر طن القمح الروسي بنسبة بروتين 12.5% ارتفع إلى نحو 305 دولارات، مقابل 290 دولارًا في وقت سابق، بزيادة 15 دولارًا للطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد أن سعر طن القمح الأوكراني صعد بدوره إلى نحو 302 دولار، مقابل 286 دولارًا، بزيادة بلغت 16 دولارًا للطن، وذلك عقب فشل المفاوضات، ما أعاد الضغوط الصعودية على الأسعار.

ووضح سليمان أن الأسعار سجلت تراجعاً خلال النصف الأول من نوفمبر مدفوعة بتوقعات التوصل إلى حل للأزمة، قبل أن تعاود الارتفاع مع تعثر المساعي التفاوضية بين الأطراف المعنية.