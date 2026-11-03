تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026

تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، وسجل 6140 جنيهًا للبيع و6090 للشراء مع انخفاض الأوسمة الأخرى والجنيه الذهب.

شهد سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر تراجعًا ملحوظًا اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، حيث انخفضت الأسعار المعلنة بشكل واضح مقارنة بالبيانات السابقة. سجل جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 6140 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6090 جنيهًا. يعكس هذا التراجع اتجاهًا عامًا لانخفاض قيم الأعيرة المختلفة والأونصات في السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

انخفاض أسعار عيار 21 مقارنة بأسبوع مضى

يأتي هذا الهبوط السعري بالتزامن مع ملاحظة انخفاض في أسعار باقي أعيرة الذهب المتاحة في الأسواق، إلى جانب تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب المقومة بالجنيه المصري مقارنة بالأسعار التي كانت مسجلة في التاريخ السابق. وتوضح البيانات المعلنة بشكل قاطع انخفاض قيمة الجرام مقارنة بمستوياته التي تم تسجيلها يوم الإثنين 26 أكتوبر من العام الماضي، سواء في عمليات البيع أو عمليات الشراء، حيث استقر سعر البيع عند 6140 جنيهًا وسعر الشراء عند 6090 جنيهًا.

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تفاصيل تهاوي أسعار العيارات الذهبية الأخرى

شهد سعر الذهب عيار 24 انخفاضًا كبيرًا حيث سجل اليوم 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء، مقارنة بأسعاره التي كانت عند 7190 جنيهًا للبيع و7145 جنيهًا للشراء يوم الإثنين 26 أكتوبر. أما بالنسبة للذهب عيار 18، فسجل اليوم 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء، مقابل أسعار سابقة بلغت 5390 جنيهًا للبيع و5355 جنيهًا للشراء في نفس اليوم السابق من الأسبوع. كما سجل عيار 14 نحو 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء، مقابل 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء في 26 أكتوبر.

هبوط الجنيه الذهب وأونصة الذهب المحلية

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 2 نوفمبر نحو 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء. وبالمقارنة مع أسعار الإثنين 26 أكتوبر التي سجلت 50320 جنيهًا للبيع و50000 جنيهًا للشراء، انخفض سعر بيع الجنيه الذهب بمقدار 1200 جنيه، بينما تراجع سعر الشراء بمقدار 1280 جنيهًا. وسجلت أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء، مقابل أسعار سابقة بلغت 223590 جنيهًا للبيع و222170 جنيهًا للشراء يوم الإثنين 26 أكتوبر.

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تقلبات الدولار وسعر الأونصة العالمية

على مستوى السعر بالدولار الأمريكي، سجلت أونصة الذهب اليوم 3912.06 دولار، مقابل 4015.26 دولار في 26 أكتوبر، مسجلةً انخفاضًا قدره 103.20 دولار. وسجل سعر دولار الصاغة اليوم الإثنين 55.79 جنيهًا، مقابل 55.81 جنيهًا في البنك المركزي. وكان سعر دولار الصاغة قد سجل يوم الإثنين 26 أكتوبر نحو 55.69 جنيهًا، بينما بلغ السعر المعلن في البنك当时 55.42 جنيهًا، مما يعكس ديناميكيات السوق المعقدة في ذلك الوقت.

وبذلك يظل الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 مسجلاً 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 150 جنيهًا في سعر البيع و160 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بالأسعار المسجلة يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، في ظل حركة تقلب مستمرة تؤثر على جميع فئات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.