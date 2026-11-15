تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 15 نوفمبر 2026.. أرقام ومعدلات جديدة

سجل سعر الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد 15 نوفمبر 2026، حيث هبط جرام عيار 21 إلى 5835 جنيهًا وسط متابعة مستمرة لأسعار الأونصة العالمية والدولار.

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا واضحًا خلال تعاملات يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 ، لتستمر في مسارها المتقلب الذي يراقبه المواطنون والمستثمرون عن كثب. جاء هذا التراجع استجابة لتقلبات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر وتأثيرات تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي على السوق المحلية.

تفاصيل تراجع سعر جرام عيار 21

وفقًا لآخر تحديثات الأسعار التنفيذية المتداولة بين محلات الصاغة، سجل جرام الذهب عيار 21، وهو النوع الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر، مستوى 5835 جنيهًا لكل من بيع وشراء. يمثل هذا السعر انخفاضًا مباشرًا بقيمة 135 جنيهًا مقارنةً بالمستوى الذي تم تسجيله خلال يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، والذي بلغ 5970 جنيهًا للجرام الواحد.

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ويعكس هذا الانخفاض المستمر استمرار الضغوط الهبوطية على أسعار الذهب محليًا، وهو ما يتزامن مع هبوط الأونصة العالمية إلى مستويات تقترب من 3874 دولارًا. يجب التنويه إلى أن الأسعار المعروضة في المحلات غالبًا ما تكون متساوية لعمليتي البيع والشراء، لكن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك يتفاوت بناءً على المصنعية، والدمغة، والضرائب، بالإضافة إلى سياسة التسعير الخاصة بكل متجر على حدة.

أسعار الجنيه الذهب والأونصة العالمية

لم يتوقف التراجع عند المشغولات الذهبية فحسب، بل امتد تأثيره ليشمل أدوات الادخار والاستثمار المرتبطة بالمعدن الأصفر، مثل الجنيه الذهب. فقد انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 46680 جنيهًا مقابل 47760 جنيهًا كان مسجلًا في يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ليسجل بذلك خسارة صافية تبلغ 1080 جنيهًا.

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في السياق نفسه، سجل عيار 21 انخفاضًا متراكمًا حيث كان يسجل 6280 جنيهًا في يوم 9 نوفمبر 2026، ليستقر لاحقًا عند 5835 جنيهًا في أحدث تحديث، بمقدار تراجع إجمالي قدره 445 جنيهًا للجرام. هذا التناقص يوازيه هبوط في الأونصة العالمية من مستوى 4140.44 دولارًا إلى 3874.43 دولارًا خلال الفترة نفسها، مما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.

عوامل التأثير وسعر صرف الدولار

تخضع أسعار الذهب في مصر لمجموعة من العوامل المؤثرة بشكل مباشر، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية. وتسجيل سعر دولار الصاغة عند 53.53 جنيهًا مقابل 53.46 جنيهًا في البنك يوضح الفارق الدقيق الذي يتم الاعتماد عليه في تسعير الذهب محليًا، مما يجعل متابعة هذه الفروق أمرًا بالغ الأهمية.

بالنسبة للمقبلين على الزواج، يشكل هذا الانخفاض في الأسعار فرصة لإعادة حساب التكلفة الإجمالية للشبكة والمشغولات الذهبية المطلوبة. أما المستثمرون، فينبغي عليهم عدم التعامل مع هذا التراجع الحالي كضمان لاستمرار الهبوط، بل يحتاجون إلى تحليل أعمق للاتجاهات المستقبلية.

نصائح للمستثمرين ورواد السوق

يُنصح الراغبون في الادخار أو الشراء بمقارنة أسعار السبائك والجنيهات الذهبية بعناية، مع حساب المصنعية وفروق الأسعار بين البيع والشراء بدقة. من المهم جدًا عدم اتخاذ قرار الشراء أو البيع اعتمادًا على حركة سعر واحدة في يوم محدد، بل يجب متابعة المؤشرات الاقتصادية الكلية وسعر الدولار بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل عائد أو تكلفة.