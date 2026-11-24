تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، مع تسجيل مصارف محلية أسعار شراء وبيع متفاوتة.

شهد سعر صرف اليورو الأوروبي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، حيث سجلت البنوك العاملة ب السوق المحلية انخفاضات في أسعار التحويل المالي. وقد جاء هذا التراجع متزامناً مع تحديثات مستمرة لأسعار العملات الصعبة في المصارف التجارية، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة التحويلات المالية للمستوردين والمستثمرين.

أعلى أسعار الشراء والبيع اليوم

في تفاصيل أسعار الصرف لليوم، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 59.19 جنيه، بينما تصدر البنك المصري الخليجي قائمة أسعار البيع عند 59.66 جنيه. ويعكس هذا التباين في الأسعار الفروق الدقيقة التي تطبقها البنوك المختلفة بناءً على سيولة العملات والطلب الفوري في السوق.

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تفاصيل أسعار مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت بيانات مصرف أبوظبي الإسلامي تبايناً طفيفاً بين سعر الشراء وسعر البيع، حيث سجل سعر الشراء 59.19 جنيه، وسعر البيع 59.42 جنيه. ويظل هذا المصرف في المقدمة من حيث سعر الشراء مقارنة ببقية المؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية، مما يجعله وجهة مفضلة لعملاء تحويل العملات الذين يبحثون عن أفضل عائد عند البيع للبنك.

أسعار البنك المصري الخليجي وقناة السويس

فيما يتعلق بالبنك المصري الخليجي، بلغ سعر الشراء 59.18 جنيه، فيما ارتفع سعر البيع ليصل إلى 59.66 جنيه، وهو الأعلى بين البنوك المذكورة. وعلى خطى منافسيه، سجل بنك قناة السويس سعر شراء عند 59.16 جنيه وسعر بيع عند 59.56 جنيه، مما يضعه ضمن الفئة المتوسطة من حيث هوامش الربح وسعر الصرف المقدم للعملاء.

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تحركات مصارف التنمية والكويت الوطني

سجل بنك التنمية الصناعية سعر شراء عند 59.08 جنيه وسعر بيع عند 59.43 جنيه، متوافقاً تماماً مع بنك الكويت الوطني الذي قدم نفس النسب. كما سجل بنك البركة سعر شراء عند 59.06 جنيه وسعر بيع عند 59.51 جنيه، بينما جاء البنك العربي الأفريقي الدولي بنفس سعر الشراء عند 59.06 جنيه وسعر بيع 59.52 جنيه، مما يعكس توحيداً نسبياً في سياسات التسعير لدى هذه المؤسسات.

أسعار المصارف الحكومية والخاصة الأخرى

في الختام، سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء عند 59.03 جنيه وسعر بيع عند 59.47 جنيه. وجاء بنك مصر بنكست بنفس سعر الشراء عند 59.03 جنيه، مع سعر بيع 59.36 جنيه لمصر وسعر 59.59 جنيه لنكست. وتبقى هذه المعدلات سارية في السوق المحلية، مما يوفر للمواطنين والمستثمرين خيارات متعددة لتنفيذ عمليات التحويل المالي بأفضل الأسعار المتاحة في ذلك اليوم.