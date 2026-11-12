تراجع صافي أرباح راية القابضة 21% إلى 1.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026

كشفت القوائم المالية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تراجع صافي الأرباح المجمعة بنسبة 21% إلى 1.40 مليار جنيه في تسعة أشهر من 2026، رغم ارتفاع الإيرادات.

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تراجع ملحوظ في صافي أرباح ها المجمعة بعد الضرائب، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 21% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وقد أظهرت القوائم المالية الرسمية المرسلة إلى البورصة المصرية تفاصيل دقيقة حول الأداء المالي للشركة خلال هذه الفترة، والتي تمتد من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026.

بحسب الأرقام المفصلة في التقارير المالية، حققّت راية القابضة صافي ربح مجمعاً بلغ نحو 1.40 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام الجاري. وهذا الرقم يمثل مقارنة مباشرة مع صافي الربح الذي سجلته الشركة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، والبالغ 1.77 مليار جنيه، مما يعكس ضغطاً على هوامش الربحية الصافية على الرغم من الاستمرار في عمليات النشاط التجاري.

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ارتفاع الإيرادات المجمعة للشركة

في سياق معاكس للأرباح، ارتفعت إيرادات النشاط المجمعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية بشكل ملحوظ، لتصل إلى نحو 49.83 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وقد جاءت هذه الزيادة مقارنة بنحو 45.5 مليار جنيه سجلتها الشركة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مما يشير إلى توسع في حجم المبيعات أو القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة.

يشير هذا التباين بين ارتفاع الإيرادات وانخفاض صافي الأرباح إلى وجود عوامل ضغط على التكاليف أو مصاريف تشغيلية أعلى من العام السابق، وهو ما تحتاج الشركات إلى تفسيره في تقاريرها الدورية للمستثمرين وللمساهمين. وتعكس الأرقام أن الشركة نجحت في زيادة تدفقات الإيرادات الأساسية، لكنها لم تتحول بالكامل إلى أرباح صافية بمعدلات مماثلة.

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الأداء المالي المستقل والشركات التابعة

على مستوى القوائم المالية المستقلة لشركة راية القابضة، ظهرت صورة مختلفة عن الأداء المالي المحقق، حيث حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ نحو 934.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. وتبرز هذه الأرقام الأداء المباشر للكيان الأم دون احتساب الأرباح المحققة من شركاته التابعة بشكل كامل، وهو ما يعطي مؤشراً على كفاءة العمليات الأساسية للشركة القابضة نفسها.

وقوبل هذا الرقم بصافي ربح بلغ نحو 317.21 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، مما يعني ارتفاعاً كبيراً في الأرباح المستقلة للشركة الأم مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع الحاد في الأرباح على المستوى المستقل يتناقض مع التراجع في الأرباح المجمعة، مما يعكس تأثيراً كبيراً لأداء شركات القطاع التابعة أو الاستثمارات الأخرى على المستوى المجمّع.

آفاق الأداء المستقبلي والقطاعات الاقتصادية

تعد هذه البيانات المالية جزءاً من متابعة دقيقة للأداء الاقتصادي في مصر، حيث تسلط الضوء على تحديات القطاع الخاص في الحفاظ على هوامش ربحه مع ارتفاع التكاليف. وتوضح القوائم المالية المرسلة إلى البورصة المصرية أن راية القابضة تواجه معادلة صعبة بين زيادة الإيرادات الكلية والحفاظ على صافي الأرباح عند مستويات مستدامة.

تصدر مجلة "أموال الغد"، وهي مجلة اقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر "ش.م.م"، تغطية متواصلة لهذا النوع من البيانات المالية. وتعتبر هذه المجلة الإصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت، لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال في الدولة.

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وتستمر متابعة هذه التقارير من قبل المستثمرين والباحثين في السوق المالي لفهم التوجهات المستقبلية للشركة، خاصة مع ترقب تأثيرات السياسة النقدية والتضخم على التكاليف التشغيلية. ومن المتوقع أن تحدد البيانات النهائية للربع الرابع من عام 2026 ما إذا كان هذا التراجع مؤقتاً أم أنه يعكس تحولاً هيكلياً في أداء راية القابضة للاستثمارات المالية على المدى الطويل.