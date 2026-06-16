تراجع سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

سجل الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا في تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف.

أنهى سعر الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 على تراجع طفيف أمام الجنيه ال مصر ي في عدد من ال بنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف.

خام برنت يتراجع 5% عند التسوية إلى 78.96 دولاراً للبرميل وسط انحسار المخاوف بشأن الإمدادات. أعلنت أميركا وإيران عن تفاهم جديد يشمل فتح مضيق هرمز والسماح بمرور النفط الإيراني، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط. وأعلن وزير البترول المصري أن زيادة الإنتاج المحلي هي أولوية، مع زيادة تكلفت شحنة الغاز إلى 80 مليون دولار. كما أعلنت بريطانيا عن تخصيص 190 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.

وفيما يتعلق بالأسعار، سجل الدولار الأمريكي 50.16 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في بنك مصر، 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، و50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB. كما سجل الدولار الأمريكي 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع في بنك البركة، 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في المصرف المتحد، 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

وفيما يتعلق بالعملات الأجنبية، سجل اليورو الأوروبي 58.07 جنيه للشراء و58.38 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.18 جنيه للشراء و67.52 جنيه للبيع، والدولار الكندي 35.79 جنيه للشراء و35.95 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 63.04 جنيه للشراء و63.30 جنيه للبيع، والدولار الأسترالي 35.33 جنيه للشراء و35.58 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودي 13.33 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 158.77 جنيه للشراء و163.80 جنيه للبيع، والدينار البحريني 130.98 جنيه للشراء و133.34 جنيه للبيع، والريال العماني 128.36 جنيه للشراء و130.62 جنيه للبيع، والدينار الأردني 69.95 جنيه للشراء و71.00 جنيه للبيع، والريال القطري 12.73 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، والين الياباني 31.29 جنيه للشراء و31.41 جنيه للبيع، واليوان الصيني 7.42 جنيه للشراء و7.44 جنيه للبيع





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