تراجع سعر الدولار في مصر ليقترب من 50 جنيها للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستويات تقارب 50 جنيها في السوق المصرية، مع تحليل للأنماط والتقلبات بين البنوك المختلفة في المحطات اليومية، مع تركيز على نسب الشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة.

تواصل السوق المالي المصري تطلب منافسة حادة بين مؤسساته المتعددة، مع إظهار تقلبات خفيفة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، مرتفعاً على أن يقترب من العلامة العشرية المميزة، حيت تم تحديد سعر البيع الرسمي في البنك المركزي على مستوى 50.46 جنيه ل سعر الدولار الواحد.

يعكس هذا التغيير الارتباط الوثيق بين نقدي وأساسي في تركيا، مزوداً بالمستوى الذي يغازل 50 جنيها. على صعيد البنوك التجارية، بدا أن أسواق الصرف تمتلك استعداداً متقناً للعودة إلى مستويات مستقرة، مع تسجيل العديد من الأسعار بالتقارب والتنوعة بين الشراء والبيع التي تتراوح بين 50.28 و 51.09 جنيه، حسب الظروف الاقتصادية وشروط التضخم.

من بين البنوك الكبرى التي شهدت ارتفاعاً في سعر الشراء، كان بنك أبوظبي الإسلامي هو الأعلى، وتبلغ قيمة الشراء 51.09 جنيه، مع تكرار ذلك في بنك المتحد، الذي وضع سعر الشراء 50.37 جنيه، مع إبراز السعر الشرائي الأقل في بنك البركة بجانب البنك التجاري الدولي حيث ليصل إلى 50.28 جنيه. أما في الجزء الخاص بالبنوك الخاصة بقطاعات محددة مثل المصرف العربي وسمت قناة السويس، فقد جاء سعر الشراء ثابتاً على مستوى 50.35 جنيه، بينما كان السعر البيعي أقل بواقع 50.45 جنيه مع فهم أنها الصفقات الأكثر تحكماً في الأسواق.

على الجانب الآخر، توجت البنوك السفلية في السوق بسعر بيع 50.40 جنيه، مع ما يخص بنك الأحمدي الدولي، الذي سجل سعر بيع قريب من 50.40 جنيه، معاناً موقفه في البيئة الاقتصادية الحتمية. جاء تقرير البنك المركزي يذكر أنه أدار الأسعار على أنه متوسط يقترب من 50.40 جنيه في اليوم اللاحق، لا يبدو جميلاً لحماية بمثيل هذا الأداء مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الدخل الشهري في عام 2026، الذي يشرك المورد المصري في رحلات الأرباح إلى أعلى من التدريب.

يؤكد هذا التقرير أيضًا أن أخصائيين صناع السياسات قاموا بأخذ أدق الإحصائيات وتفضليها اتباع سياستنا المالية لتجنب التداولات التي قد تتسبب في تقلب إضافي، مع محاولة تحسين الرضا الجماهيري تجاه أسواق الصرف الدولي. في الختام، يشير التوجه العالمي إلى أن قدوم الدولار الأمريكي في السوق المحلية وارتفاع الجنيه المصري لتتقارب السوق بعيدا عن المتوسط كانت متوقعة، مع ضرورة دائمة للقبض على تاثير الأسعار على مستويات حياة المواطنين وأهمية ضبط القيم المالية في المستقبل





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