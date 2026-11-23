كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق إلى 645.3 مليون دولار، مع ارتفاع الصادرات المصرية وتأثر التحويلات المالية. تحلل البيانات الاقتصادية تفاصيل القطاعات الرائدة في التصدير والاستثمار.

سجل حجم التبادل التجاري بين مصر و العراق انخفاضًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، ليصل إلى نحو 645.3 مليون دولار، مقارنة بـ 683.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يأتي هذا التراجع في ظل استمرار الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسط تغيرات في أنماط الاستهلاك والتبادل التجاري.

فيما يخص حركة الصادرات، أظهرت البيانات أن مصر صدرت سلعًا بقيمة 641.4 مليون دولار إلى السوق العراقية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 681.5 مليون دولار في العام الماضي. وتشكل هذه الصادرات الغالبية العظمى من القيمة الإجمالية للتبادل التجاري، مما يعكس الاعتماد الكبير للسوق العراقية على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية.

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تفوق الخضروات والفواكه في الصادرات المصرية

تصدرت مجموعة الخضروات والفواكه قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى العراق، حيث بلغت قيمتها نحو 109.6 مليون دولار، مما يضعها في الصدارة بين جميع القطاعات التصديرية. تأتي في المرتبة الثانية مجموعة اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 69.6 مليون دولار، تليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنحو 59.5 مليون دولار، مما يوضح تنوع المصادر التي يعتمد عليها الشريك العراقي.

كما شملت أبرز الصادرات المصرية إلى العراق قطاع التبغ بـ 40.4 مليون دولار، والأثاث والمنشآت جاهزة الصنع بقيمة 37.8 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس قوة التنوع في الحزمة التصديرية المصرية، حيث تغطي احتياجات استهلاكية وخدمية وصناعية متعددة في السوق العراقية، مما يساهم في تحقيق فائض تجاري كبير لمصر في الميزان التجاري الثنائي.

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تنامي الاستثمارات المصرية في العراق

في الجانب الاستثماري، ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرية في العراق بشكل حاد خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 72.1 مليون دولار، مقابل 27.4 مليون دولار فقط خلال العام المالي السابق 2023/2024. هذا الارتفاع الكبير يشير إلى ثقة متزايدة للمستثمرين المصريين في البيئة الاقتصادية العراقية، وسعيهم لتوسيع نفوذهم التجاري والاستثماري في المنطقة.

على الجانب الآخر، بلغت قيمة الاستثمارات العراقية في مصر نحو 5 ملايين دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 3.7 مليون دولار في العام المالي السابق، مما يدل على نمو متواضع نسبيًا مقارنة بالدفعة الاستثمارية المصرية الضخمة في العراق. كما بلغ حجم الواردات المصرية من العراق نحو 3.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 2.2 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2025، حيث تصدرت الفواكه والأثمار قائمة الواردات بقيمة 2.9 مليون دولار.

تحولات في حجم التحويلات المالية

سجلت تحويلات العاملين المصريين في العراق نحو 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بانخفاض كبير عن 211.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس تغيرات في سوق العمل أو أنماط التحويلات. في المقابل، ارتفعت تحويلات العاملين العراقيين في مصر إلى نحو 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 1.8 مليون دولار في العام السابق، مما يظهر استمرار تدفق الموارد المالية من الجانب العراقي نحو الاقتصاد المصري.

وفي سياق ديموغرافي، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد سكان مصر بلغ نحو 109.8 مليون نسمة في نوفمبر 2026، مقابل 48.4 مليون نسمة في العراق خلال الفترة نفسها. كما بلغ عدد المصريين المتواجدين بالعراق، وفقًا لتقديرات البعثة، نحو ألفي مصري حتى نهاية عام 2025، وهو رقم صغير نسبيًا مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي يسبقه.

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إطار سياسي لتعزيز العلاقات الثنائية

جاءت هذه البيانات في إطار الاستعدادات الدبلوماسية لتعزيز الروابط الاقتصادية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين. وركز اللقاء على تبادل الرؤى بشأن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، في محاولة لضمان استقرار التجارة والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.

يهدف هذا التطور في العلاقة السياسية إلى تجاوز التقلبات التجارية قصيرة المدى، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات المصرية في العراق التي شهدت قفزة نوعية. كما يسعى الجانبان إلى معالجة فجوة التحويلات المالية وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري، مستفيدين من الحجم السكاني الكبير للبلدين والقوة الإنتاجية المصرية التي تستقطب الشريك العراقي.