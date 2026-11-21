انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 حيث تراجعت أسعار الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة، مع تسجيل عيار 24 انخفاضاً بلغ 245 جنيهاً للبيع.

شهد سعر الذهب في السوق المحلية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026 ، ليسجل انخفاضاً قياسياً مقارنة بمستويات أمس الجمعة. وتأتي هذه الحركة السعرية المتراجعة وسط توترات في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين والحائزين على السبائك إلى المراجعة الفورية لأسعار البيع والشراء في محلات الصاغة.

تفاصيل انخفاض عيار الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 6240 جنيهاً للبيع و6185 جنيهاً للشراء، مقابل 6485 جنيهاً للبيع و6440 جنيهاً للشراء في اليوم السابق. وبذلك يكون الجرام الواحد قد فقد من قيمته 245 جنيهاً في سعر البيع، و255 جنيهاً في سعر الشراء، مما يعكس ضغوطاً هبوطية قوية على أعلى درجات نقاء الذهب المتداولة محلياً.

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تراجع الذهب عيار 18 و21 في السوق

واصل الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المحلية خسائره، مسجلاً 5460 جنيهاً للبيع و5410 جنيهات للشراء، بانخفاض قدره 215 جنيهاً في البيع و225 جنيهاً في الشراء عن أسعار أمس. وفي ذات السياق، سجل الذهب عيار 18 نحو 4680 جنيهاً للبيع و4635 جنيهاً للشراء، متراجعاً بمعدل 185 جنيهاً للبيع و195 جنيهاً للشراء مقارنة بيوم الجمعة الماضي.

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أسعار عيار 14 والجنيه الذهب

فيما يخص العيار الأقل نقاءً، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3640 جنيهاً للبيع و3605 جنيهات للشراء، مقابل 3785 جنيهاً للبيع و3755 جنيهاً للشراء أمس. أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد سجل سعره نحو 43680 جنيهاً للبيع و43280 جنيهاً للشراء، مسجداً هبوطاً حاداً بقيمة 1720 جنيهاً في سعر البيع و1800 جنيه في سعر الشراء، مما يزيد من العبء على المدخرين.

مؤشرات السوق والوضع الراهن

يعكس هذا الانخفاض في الأسعار حركة تصحيحية حادة تطال كافة الأعيرة المعدنية، حيث تراوح التراجع بين 185 جنيهاً لعيار 18 وصولاً إلى 255 جنيهاً لعيار 24. وتشير البيانات إلى استمرار الهبوط في محلات الصاغة منذ بداية التعاملات، مما يفتح باباً واسعاً أمام المراقبين لتوقعات مزيد من التقلبات في الأيام القادمة.