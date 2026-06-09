تراجع صادرات القطن المصري 32.8% وارتفاع المخزون 119% في 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض كبير في صادرات القطن المصري وإنتاجه خلال عام 2025 مقابل زيادة في الاستهلاك المحلي والمخزون. بينما لا تزال الهند الشريك التجاري الأكبر، حيث تستحوذ على أكثر من 64% من الصادرات.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إجمالي كمية صادرات القطن المصري بنسبة 32.8% خلال عام 2025، حيث بلغت 700 ألف قنطار متري من بداية الموسم (سبتمبر 2024) حتى نهايته (أغسطس 2025)، مقارنة بـ 1.1 مليون قنطار متري في الموسم السابق 2024/2023.

جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات القطن. كما انخفض إجمالي إنتاج القطن الشعير بنسبة 29.6% ليصل إلى 1.7 مليون قنطار متري في 2025 مقابل 2.5 مليون قنطار متري في 2024. 而从 النشرة، كانت الهند هي أكثر الدول استيراداً للقطن المصري، حيث استوردت 457.2 ألف قنطار متري تشكل 64.4% من إجمالي الصادرات. وفي المقابل، ارتفع الاستهلاك المحلي من الأقطان بنسبة 69.6% ليبلغ 182.22 ألف قنطار متري في 2025 مقابل 107.5 ألف قنطار متري في 2024.

كما زاد المخزون الفعلي من القطن الشعير بنسبة 119% ليصل إلى 994 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2025 مقابل 453.8 ألف قنطار متري في نفس التاريخ من 2024. وتشكل الأصناف طويل الوسط نسبة 91.9% من المخزون، حيث بلغت 913.4 ألف قنطار متري، ويعد صنف جيزة 94 الأكثر وجوداً بنسبة 57.5% (571.5 ألف قنطار). وتتركز غالبية المخزون في محافظة الشرقية (196.3 ألف قنطار، 19.8%) تليها محافظة البحيرة (173.8 ألف قنطار، 17.5%).

أما بالنسبة للجودة، فإن الرتب العالية (جود/فج)_FORMAT تشكل 58.6% من المخزون (582.3 ألف قنطار) تليها الرتب (جود) بنسبة 41.1% (408.8 ألف قنطار). كما ارتفع مخزون القطن المستورد بنسبة 80.7% ليصل إلى 60.8 ألف قنطار متري في 2025 مقابل 33.6 ألف قنطار متري في 2024. في تطور منفصل، شهد وزير النقل انطلاق التشغيل التجريبي التجاري لمحطة سفاجا متعددة الأغراض第二阶段





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القطن المصري الصادرات المخزون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الهند

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