تراجع الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 3 نوفمبر 2026

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعاً في البنوك المصرية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 55.34 و55.76 جنيه. تفاصيل الأسعار في البنوك المركزية والمحلية.

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات يوم الثلاثاء الثالث من شهر نوفمبر عام 2026، وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية ومراكز الصرف الأجنبي. وقد سجل أعلى سعر للشراء لدى بعض البنوك الخاصة مبلغ 55.76 جنيه، فيما بلغ أقل سعر للبيع نحو 55.44 جنيه في نفس الإطار الزمني.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 55.46 جنيه في السوق المحلية، بينما حدد البنك المركزي المصري سعر العملة الأمريكية عند 55.37 جنيه للشراء و55.51 جنيه للبيع، مما يعكس توجهاً هابطاً في قيمة العملة الخضراء مقارنة بالتقلبات السابقة.

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تحركات أسعار صرف الدولار في البنوك

في التفاصيل الدقيقة لتسعير العملة الأمريكية، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع، كما سجل بنك التعمير والإسكان نفس المعدل تماماً وهو 55.76 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع، مما يضعهما في مقدمة البنوك من حيث أسعار الشراء المرتفعة.

من ناحية أخرى، حافظ البنك الأهلي المصري على سعر 55.39 جنيه للشراء و55.49 جنيه للبيع، كما سجل بنك مصر نفس المعدل وهو 55.39 جنيه للشراء و55.49 جنيه للبيع، فيما كرر البنك المصري الخليجي وبنك البركة والمصرف العربي الدولي نفس أسعار 55.39 جنيه للشراء و55.49 جنيه للبيع.

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واستمرت هذه النسب عند بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي والبنك العربي الأفريقي الدولي، حيث سجلوا جميعاً سعر 55.39 جنيه للشراء و55.49 جنيه للبيع، مما يدل على توحيد النسب في شريحة كبرى من البنوك الحكومية وشبه الحكومية.

تفاوت المعدلات بين البنوك الدولية والمحلية

سجل بنك نكست وبنك فيصل الإسلامي وبنك قناة السويس وبنك HSBC أسعاراً متفاوتة قليلاً، حيث بلغ سعر الشراء 55.40 جنيه وسعر البيع 55.50 جنيه في كل منها، مما يعكس توجهاً مختلفاً في التسعير مقارنة بالبنوك الكبرى المذكورة سابقاً.

كما سجل بنك أبوظبي الأول سعر 55.41 جنيه للشراء و55.51 جنيه للبيع، بينما تراجع بنك كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني الأهلي إلى 55.38 جنيه للشراء و55.48 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية 55.37 جنيه للشراء و55.47 جنيه للبيع.

وفيما يخص البنوك الكويتية والعربية، سجل البنك الأهلي الكويتي سعر 55.36 جنيه للشراء و55.46 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي CIB وبنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني وبنك بيت التمويل الكويتي جميعاً 55.35 جنيه للشراء و55.45 جنيه للبيع.

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وختم بنك أبوظبي التجاري القائمة بسعر 55.34 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع، مما يجعله أقل البنوك تسجیلاً لسعر الشراء في هذه المجموعة، وسط تباين واضح في استراتيجيات التسعير بين مختلف المؤسسات المالية العاملة في السوق المصرية.