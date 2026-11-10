تراجع الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 10 نوفمبر 2026

انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2026، مع تباين الأسعار بين البنوك المصرية وتحركات في العملات العالمية.

شهدت العملة الأمريكية انخفاضاً طفيفاً في قيمتها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الإثنين 10 نوفمبر 2026، في إطار تحركات متباينة داخل القطاع المصرفي المصري. وقد سجلت الأسعار مستويات متفاوتة بين المؤسسات المالية المختلفة، مما يعكس استمرار التقلبات اليومية في سوق الصرف الأجنبي وسط تحولات في أسعار العملات العربية والأجنبية.

تفاصيل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم

كشفت أحدث مؤشرات سوق الصرف عن تسجيل الدولار الأمريكي نحو 54.19 جنيه للشراء و54.29 جنيه للبيع، وفقاً للبيانات الرسمية المنشورة. وهذا المستوى يمثل تراجعاً بنحو 0.33% مقارنة بسعر 54.37 جنيه الذي تم تسجيله يوم الأحد 8 نوفمبر، في حركة تؤكد استمرار ديناميكية التغير اليومي في السوق.

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وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار من العملاء عند 54.19 جنيه، في حين سجل بنك التنمية الصناعية أقل سعر معلن عند 53.87 جنيه. ويبرز هذا الفارق أهمية كبيرة للمواطنين والمستثمرين لإجراء المقارنات الدقيقة بين البنوك المختلفة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء لضمان الحصول على أفضل سعر متاح.

من جهته، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل الدولار عند 53.91 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع، وفقاً للتحديث الرسمي المنشور في 9 نوفمبر 2026. وتؤكد هذه الأرقام التباين الظاهر في الأسعار بين البنك المركزي والبنوك التجارية الخاصة، مما يستدعي متابعة دقيقة للتعاملات اليومية.

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

سجل اليورو الأوروبي عند 60.3568 جنيه للشراء و60.5876 جنيه للبيع، ليحافظ على موقعه كأحد أقوى العملات في التعاملات المحلية. وفي المقابل، سجل اليوان الصيني 8.40 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، مما يعكس استقراراً نسبياً في تعاملات العملة الصينية مع الجنيه.

أما الدينار الكويتي فقد سجل 175.10 جنيه للشراء و175.48 جنيه للبيع، متصداً للعملات الأخرى في القيمة. وظهر الدينار الأردني بسعر 75.93 جنيه للشراء و76.3402 جنيه للبيع، مع صعود ملحوظ في أسعار الذهب والفضة عالمياً بالتزامن مع هذه التحركات النقدية.

تستمر البنوك المصرية في تحديث أسعار الصرف بشكل دوري لتعكس التغيرات الطارئة في السوق المحلي والعالمي، وسط ترقب متزايد من المتداولين والمستثمرين للتعرف على آخر التطورات في قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية.