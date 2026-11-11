تراجع أسعار الدولار في مصر اليوم 11 نوفمبر 2026.. تفاصيل أسعار الشراء والبيع بالبنوك

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية يوم 11 نوفمبر 2026، مع اختلافات واضحة بين أسعار الشراء والبيع عبر المؤسسات المالية الكبرى.

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والمحلية في السوق المصرية تذبذبات ملحوظة خلال تداولات يوم 11 نوفمبر 2026، حيث ركز المستثمرون والمواطنون على حركة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. جاءت هذه التحركات نتيجة الاختلافات المستمرة في مستويات الشراء والبيع التي تطبقها البنوك المختلفة، مما أتاح للعملاء فرصة واسعة للمقارنة الدقيقة واختيار المؤسسة المالية التي تقدم أفضل قيمة مالية عند إجراء عمليات شراء أو بيع العملة الأمريكية.

تباين أسعار الشراء والبيع في البنوك

أظهرت البيانات المعلنة عن أسعار الصرف أن مصرف أبوظبي الإسلامي تصدر قائمة البنوك الأعلى سعراً لشراء الدولار الأمريكي، حيث حدد البنك سعر الشراء عند 53.95 جنيه مصري لكل دولار. وفي المقابل، قدم البنك الأهلي الكويتي أقل سعر للبيع للدولار، محدداً السعر عند 53.3183 جنيه مصري، وفقاً للأسعار الرسمية المنشورة في ذلك التاريخ. يعكس هذا التباين استراتيجية تنافسية بين البنوك لتجذب العملاء وتوفر سيولة أكبر في السوق.

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فيما يلي تفصيل لأسعار الشراء والبيع لدى عدد من البنوك الأخرى العاملة في السوق المصرية: سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً سعر بيع قدره 54.05 جنيه. أما بنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك نكست، فقد اتفقوا جميعاً على تحديد سعر الشراء عند 53.27 جنيه وسعر البيع عند 53.37 جنيه. كما حدد البنك الأهلي الكويتي سعر الشراء عند 53.27 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 53.3183 جنيه. وسجل بنك القاهرة سعر شراء عند 53.25 جنيه وسعر بيع عند 53.35 جنيه. وفي الجهة المقابلة، حدد البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 53.2491 جنيه وسعر البيع عند 53.3874 جنيه. أخيراً، سجل بنك أبوظبي الأول سعر شراء عند 53.23 جنيه وسعر بيع عند 53.33 جنيه.

انخفاض متوسط الأسعار خلال أسبوع

تكشف حركة متوسط أسعار الدولار في البنوك خلال آخر 7 أيام عمل عن تراجع ملحوظ مقارنة بالمستويات المسجلة في بداية الفترة الزمنية المحددة. فقد كان متوسط سعر الشراء يسجل عند 55.74 جنيه، ومتوسط سعر البيع عند 55.84 جنيه، قبل أن يتحرك إلى مستويات أقل بشكل تدريجي. وصلت هذه المتوسطات في أحدث يوم سابق إلى 53.94 جنيه للشراء و54.04 جنيه للبيع، مما يعكس تغيراً واضحاً في ديناميكيات تسعير العملة داخل القطاع المصرفي.

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يشير هذا الانخفاض إلى تراجع بنحو 1.80 جنيه في متوسط سعر الشراء خلال تلك الفترة السبعة الأيام، وهو ما يدل على ضغط هابط على قيمة الدولار أمام الجنيه في السياق الحالي. هذا التراجع ليس عشوائياً بل يعكس استجابة السوق للعرض والطلب المتغير، بالإضافة إلى السياسات النقدية المتبعة من قبل الجهات الرقابية. يمثل هذا التغير فرصة للمستثمرين الذين يتابعون حركة الأسواق بدقة، حيث يمكنهم الاستفادة من الفروقات السعرية المتاحة في نقاط زمنية مختلفة.

آليات السوق ونصائح للمتعاملين

من المهم فهم الآليات الأساسية لسعر الشراء، وهو السعر الذي يدفعه البنك فعلياً مقابل شراء الدولار من العميل، وبالتالي إذا كنت تمتلك دولارات وترغب في بيعها، فمن المفيد جداً مقارنة أعلى سعر شراء بين البنوك المختلفة لتحقيق أقصى عائد ممكن. بينما إذا كنت تريد شراء الدولار لأغراض معينة، فابحث دائماً عن أقل سعر بيع متاح لتقليل التكاليف الإضافية. هذه البساطة في المبدأ تتطلب دقة في المتابعة اليومية للأسعار.

لا ينبغي التسرع في تنفيذ أي عملية تحويل أو شراء عملة قبل مراجعة السعر النهائي المعتمد لدى البنك المختار، لأن أسعار الصرف قابلة للتغير السريع وقد تختلف من وقت لآخر حتى ضمن نفس اليوم. تظل المقارنة الدائمة بين أسعار البنوك هي الوسيلة الأفضل والأكثر فعالية لتجنب فروق الأسعار غير المبررة والاستفادة من أفضل قيمة ممكنة عند التعامل بالدولار، سواء كانت الأغراض تتعلق بالسفر الشخصي، الدراسة في الخارج، أنشطة الاستيراد التجاري، أو التحويلات المالية العائلية.