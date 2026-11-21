تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 ليصل إلى 5460 جنيهًا للبيع، وسط انخفاض شامل في أسعار الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب مقارنة باليوم السابق.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، انخفاضًا ملحوظًا في تعاملات اليوم مقارنة بمستويات الأمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولًا تداولًا، سعر 5460 جنيهًا مصريًا للبيع و5410 جنيهات للشراء. وقد جاء هذا التراجع نتيجة لخسائر تراكمية مستمرة في الأسعار، حيث فقد الجرام 215 جنيهًا في سعر البيع و225 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بيوم الجمعة الماضي 20 نوفمبر 2026.

تفاصيل حركة أسعار الأعيرة المختلفة اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6240 جنيهًا للبيع و6185 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم، ليشهد انخفاضًا قدره 245 جنيهًا في سعر البيع و255 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بأسعار أمس التي بلغت 6485 جنيهًا و6440 جنيهًا على التوالي. كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4680 جنيهًا للبيع و4635 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 185 جنيهًا في البيع و195 جنيهًا في الشراء مقارنة بـ4865 جنيهًا و4830 جنيهًا في اليوم السابق.

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وفيما يتعلق بالذهب خفيف العيار، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3640 جنيهًا للبيع و3605 جنيهات للشراء اليوم السبت، مقارنة بـ3785 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء أمس الجمعة. وتواصل هذه الأعيرة مسارها الهبوطي الذي يشهده السوق المحلية منذ عدة أيام، مما يؤثر على قرارات الشراء والبيع للراغبين في استثمار أموالهم في هذا المضمار.

انخفاض قيمة الجنيه الذهب والأونصة العالمية

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43680 جنيهًا للبيع و43280 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم، مقابل 45400 جنيه للبيع و45080 جنيهًا للشراء أمس الجمعة. وبذلك تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 1720 جنيهًا في سعر البيع و1800 جنيه في سعر الشراء، بالتزامن مع الانخفاض الذي شهدته أسعار جرامات الذهب بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة.

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أما بالنسبة للسوق العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية، فقد سجل سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 194085 جنيهًا للبيع و192310 جنيهات للشراء اليوم، مقابل 201730 جنيهًا للبيع و200305 جنيهات للشراء أمس الجمعة. وبلغت قيمة الانخفاض في سعر الأونصة 7645 جنيهًا في البيع و7995 جنيهًا في الشراء، مما يعكس التقلبات الحادة في الأسعار العالمية.

تأثير التراجع على المستهلك والمستثمر المحلي

وتحظى متابعة تحركات أسعار الذهب عيار 21 بأهمية كبيرة للراغبين في شراء أو بيع الذهب، نظرًا لكونه العيار المرجعي الأكثر تداولًا في السوق المحلية المصرية. وقد أدى هذا الانخفاض الحاد في الأسعار، الذي وصل إلى 215 جنيهًا للجرام الواحد في البيع، إلى خلق حالة من التردد بين المستثمرين والمستهلكين الذين ينتظرون مؤشرات استقرار الأسعار قبل اتخاذ قرارات مالية كبرى.

ويستمر هذا النزيف في الأسعار منذ عدة أيام متتالية، حيث سجل الجنيه الذهب يومًا قبل الماضي مستويات أعلى قبل أن ينخفض بمقدار 1720 جنيهًا في البيع فقط. وتشير البيانات الحالية إلى أن السوق لا تزال تحت ضغوط هبوطية، مما يجعل اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 يومًا بالغ الأهمية لمتابعة حركة الأسعار واتجاهاتها المستقبلية في الأيام القادمة.