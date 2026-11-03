تراجع واردات الذرة الصفراء في مصر 41.4% بالنصف الأول من أكتوبر

تراجعت واردات مصر من الذرة الصفراء بنسبة 41.4% خلال النصف الأول من أكتوبر 2026، بينما ارتفعت الواردات خلال تسعة أشهر ونصف بنسبة 6.5% مقارنة بالعام السابق.

تراجعت واردات مصر من الذرة الصفراء بنسبة 41.4% خلال النصف الأول من أكتوبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وذلك وفقًا لوثيقة حصلت عليها أموال الغد. ويأتي هذا التراجع رغم نمو إجمالي واردات الذرة الصفراء خلال أول تسعة أشهر ونصف من العام الحالي بنسبة 6.5%.

وبحسب الوثيقة، استقبلت الموانئ المصرية نحو 493.9 ألف طن من الذرة الصفراء خلال النصف الأول من أكتوبر 2026، مقابل 843.3 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2025. وبلغ حجم التراجع نحو 349.4 ألف طن.

Also read خلاف بسبب طفل يشعل معركة بين 12 شخصًا.. تفاصيل مشاجرة البساتين

تفاصيل واردات الذرة الصفراء خلال النصف الأول من أكتوبر

أظهرت البيانات أن إجمالي واردات مصر من الذرة الصفراء خلال أول تسعة أشهر ونصف من عام 2026 بلغ نحو 8.82 مليون طن، مقابل 8.29 مليون طن خلال الفترة المقابلة من عام 2025. وبلغت الزيادة في هذه الفترة نحو 538.6 ألف طن.

وعلى مستوى النصف الأول من أكتوبر وحده، تباينت الأرقام بشكل واضح بين العامين، إذ انخفضت الكميات الواردة بصورة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم أن الأداء التراكمي للعام ما زال في منحى تصاعدي.

Advertisement

مصادر واردات الذرة الصفراء وتوزيعها بين الدول الموردة

استحوذت البرازيل على النصيب الأكبر من واردات الذرة الصفراء خلال النصف الأول من أكتوبر 2026، بإجمالي بلغ نحو 462.4 ألف طن، بما يمثل 93.6% من إجمالي الواردات. وجاءت الأرجنتين في المرتبة التالية بنحو 31.6 ألف طن، بنسبة 6.4%.

وفي المقابل، سجلت البرازيل خلال النصف الأول من أكتوبر 2025 نحو 816.1 ألف طن، أي ما يعادل 96.8% من إجمالي الواردات في تلك الفترة، فيما بلغت واردات أوكرانيا نحو 27.2 ألف طن، بنسبة 3.2%.

أما على صعيد الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، فقد بلغ إجمالي واردات مصر من الذرة الصفراء نحو 8.33 مليون طن، وجاءت البرازيل في صدارة الدول الموردة بإجمالي 5.17 مليون طن، تمثل نحو 62.1% من إجمالي الواردات. وتلتها الأرجنتين بنحو 2.25 مليون طن، بنسبة 27%.

وحلت أوكرانيا في المركز الثالث بإجمالي واردات بلغ نحو 701 ألف طن، بما يعادل 8.4% من إجمالي الكميات. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 148 ألف طن، بنسبة 1.8%، ثم رومانيا بنحو 60.5 ألف طن، تمثل 0.7%.

وبالمقارنة، بلغ إجمالي واردات مصر من الذرة الصفراء خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 نحو 7.47 مليون طن، استحوذت البرازيل على النصيب الأكبر منها بإجمالي 3.87 مليون طن، بما يمثل 51.8% من إجمالي الواردات. وجاءت الأرجنتين في المركز الثاني بنحو 1.75 مليون طن، بنسبة 23.5%.

Advertisement

كما بلغت أوكرانيا في الفترة نفسها من عام 2025 نحو 985.6 ألف طن، بما يعادل 13.2%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 648.4 ألف طن، بنسبة 8.7%. وسجلت واردات رومانيا نحو 178.2 ألف طن، بنسبة 2.4%، فيما بلغت الواردات من صربيا نحو 35.6 ألف طن، بنسبة 0.5%.

أسباب تراجع الطلب على الذرة في السوق المحلية

قال هشام سليمان، المدير العام لشركة ميدترنين لتجارة واستيراد الحبوب، في تصريحات خاصة لأموال الغد، إن التوسع في صناعة الدواجن خلال الفترة الأخيرة أسهم في زيادة الطلب على الذرة.

وأوضح أن تحول جانب من الطلب على البروتين الحيواني من اللحوم الحمراء إلى الدواجن، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم، ساهم أيضًا في زيادة الطلب، باعتبار الذرة مكونًا رئيسيًا في صناعة الأعلاف، وتمثل نحو 70% من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

وأشار سليمان إلى أن سوق الذرة شهد تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب خلال النصف الثاني من أكتوبر، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، بالتزامن مع عدم تحرك الأسعار المحلية بالقدر الكافي لمواكبة الزيادة في تكلفة الشراء من الخارج.

وبحسب ما ذكره، أدى ذلك إلى تراجع عمليات الشراء مؤقتًا، لحين تصحيح السوق المحلي لأوضاعه السعرية ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية.