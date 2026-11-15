تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. عيار 24 ينخفض لـ 6670 جنيهاً

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 لجميع الأعيرة، حيث سجل عيار 24 نحو 6670 جنيهاً، مع انخفاض واضح في الجنيه الذهب والأونصة العالمية مقابل الدولار.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 تراجعاً ملحوظاً وشاملاً عبر مختلف الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة، لتسجل مستويات أقل مقارنة بأيام التداول السابقة مباشرة.

وبحسب أحدث تحديثات السوق المحلية، فإن الانخفاض شمل كل من عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 وعيار 14، بالإضافة إلى تراجع سعر الجنيه الذهب وسعر الأونصة المقومة بالجنيه المصري، مما يعكس حركة انخفاض عامة في سوق الذهب خلال تعاملات هذا اليوم.

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تفاصيل تراجع الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 5000 جنيه للبيع، و5000 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية.

وبالمقارنة مع أسعار أمس السبت 14 نوفمبر، التي سجل خلالها الجرام 5115 جنيهًا للبيع و5085 جنيهًا للشراء، يتضح انخفاض سعر البيع بقيمة 115 جنيهًا، وتراجع سعر الشراء بنحو 85 جنيهًا.

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وتكشف هذه الأرقام عن تراجع سعر البيع بقيمة أكبر من انخفاض سعر الشراء، ليسجل الجرام اليوم سعرًا موحدًا للبيع والشراء عند مستوى 5000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 24 و 21

امتدت حركة الانخفاض إلى عيار 24 حيث سجل جرام الذهب نحو 6670 جنيهًا للبيع والشراء، مقارنة بـ6825 جنيهًا للبيع و6775 جنيهًا للشراء أمس السبت، ليصل الانخفاض في سعر البيع إلى 155 جنيهًا وفي سعر الشراء إلى 105 جنيهات.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5835 جنيهًا للبيع والشراء اليوم، مقابل 5970 جنيهًا للبيع و5930 جنيهًا للشراء خلال تعاملات أمس السبت، مسجلاً تراجعاً بقيمة 135 جنيهاً في سعر البيع.

فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3890 جنيهًا للبيع والشراء اليوم الأحد، مقارنة بـ3980 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء أمس السبت، مما يوضح أن التراجع شمل جميع الأعيرة التي تضمنها تحديث الأسعار اليوم.

الجنيه الذهب والأونصة العالمية

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 46680 جنيهاً للبيع والشراء، مقارنة بنحو 47760 جنيهاً للبيع و47440 جنيهاً للشراء أمس السبت، وبذلك انخفض سعر البيع بقيمة 1080 جنيهًا، بينما تراجع سعر الشراء بنحو 760 جنيهًا.

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وسجل سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري نحو 207415 جنيهاً للبيع والشراء اليوم الأحد، مقارنة بنحو 212215 جنيهاً للبيع و210795 جنيهاً للشراء أمس السبت، تراجعت فيها الأونصة المقومة بالجنيه المصري بقيمة 4800 جنيه في سعر البيع.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3874.43 دولارًا اليوم الأحد، مقابل 3874.47 دولارًا أمس السبت، بانخفاض طفيف بلغ 4 سنتات فقط، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق العالمية مع تباين بسيط في الأسعار.

سعر الدولار وتأثيره على السوق

تعكس أسعار الذهب اليوم انخفاضاً متزامناً مع تقلبات سعر الدولار، حيث سجل سعر الدولار في تعاملات الصاغة نحو 53.53 جنيه اليوم الأحد، مقابل 54.77 جنيه أمس السبت، بتراجع قدره 1.24 جنيه.

كما بلغ سعر الدولار في البنك نحو 53.45 جنيه، مقارنة بـ53.50 جنيه خلال تعاملات أمس السبت، بانخفاض بلغ 5 قروش، مما يساهم في تشكيل التوجه العام لأسعار الذهب المحلية.