تراجع الدولار أمام الجنيه 50 قرشاً ليعود تحت 52 جنيهاً

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 50 قرشاً اليوم الأحد، ليهبط إلى ما دون 52 جنيهاً في معظم البنوك. ويأتي هذا التراجع في ظل تذبذب الأسواق العالمية وتدخلات البنك المركزي المصري.

شهد سوق الصرف المصري اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2026 تراجع اً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، حيث انخفض بنحو 50 قرشاً دفعة واحدة، ليهبط إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً للمرة الأولى منذ أسابيع.

وجاء هذا الانخفاض في إطار تذبذب أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية، حيث تفاوتت الأسعار بين البنوك المختلفة، لكن الاتجاه العام كان نحو الهبوط. ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنوك، سجل الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نفس المستوى. وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع. كما سجل في بنك ميد بنك 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فبلغ السعر 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع. ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية حادة، مدفوعة بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتحركات أسعار السلع الأساسية. ويُعتقد أن هذا الانخفاض يعكس تحسناً مؤقتاً في المعروض الدولاري بالبنوك، ربما بسبب حصيلة تحويلات المصريين بالخارج التي تزامنت مع بداية الشهر، أو نتيجة لتدخلات البنك المركزي المصري لضبط السوق.

ومع ذلك، يبقى السؤال حول استدامة هذا المستوى، خاصة مع استمرار الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية. ويؤكد المحللون أن هذا الانخفاض لا يزال في إطار التذبذب اليومي، ولا يمكن اعتباره اتجاهًا نزوليًا دائماً للعملة المصرية. فمنذ أشهر، يعاني الجنيه من ضغوط تضخمية نتيجة لارتفاع فاتورة الواردات وتباطؤ تدفق العملة الصعبة من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. ويشير مراقبون إلى أن سوق الصرف يرتبط بعدة عوامل، أبرزها نتائج مفاوضات صندوق النقد الدولي وتحركات البنك المركزي المصري في سوق الإنتربنك.

كما أن توقعات الأسواق الناشئة بشكل عام تؤثر على ثقة المستثمرين في الجنيه. وقد أدى الانخفاض الأخير إلى حالة من الترقب بين المستوردين والشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية، حيث ينتظرون استقرار السياسة النقدية لوضع خططهم على المدى القصير. إلى جانب ذلك، فإن أسعار الذهب شهدت تراجعات حادة أيضاً نتيجة لارتفاع الدولار عالمياً، مما جعل الملاذات الآمنة الأخرى أكثر جاذبية.

على صعيد متصل، تشهد أسواق السلع الغذائية حالة من الاستقرار الحذر، حيث تنوعت أسعار الفاكهة مثل المانجو التي توفرت بأسعار متفاوتة في الأسواق المصرية. وفي خضم هذه التطورات، تتجه أنظار المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، خاصة في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف وجذب الاستثمارات. كما أن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بدأت تخلق فرص عمل جديدة، مما يعيد هيكلة البرامج الدراسية وفقاً لاحتياجات السوق.

ويبقى الأمل معقوداً على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بزيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر متنوعة مثل زيادة الصادرات وتحسن القطاع السياحي. وفي النهاية، يظل سعر الصرف أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية





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