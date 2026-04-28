تراجع أسعار الذهب في مصر.. والجنيه الذهب يسجل 55120 جنيها

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم، مع تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55,120 جنيها، وتأثر الأسعار بالانخفاض العالمي لسعر الذهب. تفاصيل أسعار الأعيرة المختلفة.

شهد سوق ال ذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026 تراجعا ملحوظا في أسعار الجنيه ال ذهب ، حيث سجل سعر الجنيه ال ذهب 55,120 جنيها مصريا مقارنة بـ 56,000 جنيه في نهاية تعاملات أمس، مما يمثل انخفاضا قدره 880 جنيها.

يأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب على المستوى العالمي، حيث هوت أسعار الذهب تحت حاجز الـ 4600 دولار للأوقية، واستقرت حاليا عند مستوى 4598 دولارا للأوقية الواحدة. هذا الانخفاض العالمي أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية في مصر، حيث انخفض سعر الذهب بمتوسط 120 جنيها للجرام الواحد. وفيما يتعلق بتفاصيل أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة في مصر، فقد سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبا وشيوعا في السوق المصري، 6890 جنيها مصريا للجرام الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا السعر لا يشمل المصنعية، والتي تتراوح عادة بين 3% و 8% من سعر الجرام الواحد، حسب تصميم ونوعية المشغولات الذهبية. أما سعر الذهب عيار 18، فقد سجل 5906 جنيهات مصرية للجرام الواحد. في حين بلغ سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرا، 7874 جنيها مصريا للجرام الواحد. هذه التغيرات في الأسعار تثير تساؤلات لدى المستهلكين حول أفضل وقت للشراء، خاصة مع التقلبات المستمرة التي يشهدها سوق الذهب.

العديد من المحللين الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الانخفاضات قد تكون فرصة للمستثمرين لشراء الذهب كونه ملاذا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. كما أن انخفاض سعر الدولار في البنوك بعد وقف الحرب ساهم في استقرار نسبي في السوق، ولكن لا يزال من الضروري متابعة التطورات العالمية والمحلية لفهم اتجاهات الأسعار بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تشهد الأسواق المصرية تطورات أخرى في أسعار السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا جديدا، ووصلت إلى 53 جنيها للكيلوجرام الواحد.

كما شهد سعر الدولار في البنوك ارتفاعا ملحوظا، مما أثر على تكلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار العديد من السلع الأخرى. موقع صدى البلد الإخباري يواصل تقديم تغطية شاملة ومستمرة لأسعار الذهب والسلع الأخرى في السوق المصري، لمساعدة المستهلكين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. من المهم ملاحظة أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك أسعار الفائدة العالمية، ومعدلات التضخم، والأوضاع السياسية والاقتصادية، والطلب والعرض في السوق.

لذلك، يجب على المستهلكين متابعة هذه العوامل بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار شراء أو بيع للذهب. كما ينصح الخبراء بالتحقق من مصداقية التجار والجهات التي يتم الشراء منها، والتأكد من جودة الذهب ووزنه قبل إتمام الصفقة. الاستثمار في الذهب يعتبر خيارا شائعا بين العديد من الأفراد، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر وبعد دراسة متأنية





