انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 لتسجل العيار 24 نحو 6485 جنيها للبيع. تفاصيل شاملة لأسعار كافة الأعيرة وسبائك الذهب في السوق المحلية.

سجل سعر الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 20 نوفمبر 2026، حيث شهدت أسعار الجرام انخفاضا واضحا مقارنة بمستوياته المسجلة في اليوم السابق. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع هبوط عام في الأسعار بمحلات الصاغة، مما أثار متابعة كثيفة من المستثمرين والمستهلكين لمتابعة تحركات السوق المحلية.

تحليل سعر الذهب عيار 24 في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 6485 جنيهًا للبيع، مقابل 6440 جنيهًا للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة رسميًا بمحلات الصاغة في مختلف المناطق. وبالمقارنة المباشرة مع أسعار أمس الخميس 19 نوفمبر 2026، التي سجلت 6634.25 جنيهًا للبيع و6577.25 جنيهًا للشراء، يتضح أن الجرام الواحد فقد قيمة قدرها 149.25 جنيهًا في سعر البيع، و137.25 جنيهًا في سعر الشراء.

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يؤكد هذا التراجع الواضح استمرار الضغط الهابط على أسعار السبائك والمصنوعات الذهبية الفاخرة، حيث يمثل عيار 24 المعيار الأساسي للمقارنة العالمية والمحلية. إن الفارق بين سعر البيع والشراء اليوم يعكس ديناميكية السوق وسرعة استجابة التجار للتقلبات اليومية في الأسعار العالمية والمعاملات المحلية.

تراجع أسعار الذهب عيار 21 و18

لم يقتصر الهبوط على العيار الرفيع، بل شمل أيضًا العيارين الأكثر تداولًا في السوق المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5675 جنيهًا للبيع و5635 جنيهًا للشراء. وقد انخفض هذا العيار، الذي يفضلونه معظم المواطنين للزينة والاستثمار اليومي، بقيمة 130 جنيهًا في سعر البيع و120 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بأسعار أمس الخميس.

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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4865 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستويات أمس التي بلغت 4975.75 جنيهًا للبيع و4932.75 جنيهًا للشراء. وبذلك يتضح أن عيار 18، المستخدم غالبًا في صناعة المجوهرات ذات النسب العالية من السبائك، قد سجل تراجعًا قدره 110.75 جنيهًا في سعر البيع و102.75 جنيهًا في سعر الشراء.

حركة سبائك الذهب والجنيه الذهب

شهد الجنيه الذهب أيضًا موجة انخفاض قوية، حيث سجل نحو 45400 جنيه للبيع و45080 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم الجمعة. وبالمقارنة مع أسعار أمس الخميس التي بلغت 46440 جنيهًا للبيع و46040 جنيهًا للشراء، يتضح أن الجنيه الذهب قد تراجع بقيمة 1040 جنيهًا في سعر البيع و960 جنيهًا في سعر الشراء.

يعكس هذا التراجع الكبير في قيمة الجنيه الذهب التأثير التراكمي لانخفاض أسعار الأوقية والجرامات على القطع الأكبر، مما يجعل المستثمرين يعيدون تقييم محافظهم الذهبية. إن انخفاض سعر الجنيه الذهب بـ1040 جنيهًا للبيع يمثل مؤشرًا مهمًا على تراجع القيمة الإجمالية للوحدات الكبيرة في السوق، مما قد يشجع بعض المشترين على دخول السوق عند مستويات مخفضة.

استجابة الأسواق وآفاق المستقبل

تشير بيانات اليوم إلى توافق كامل بين تراجع أسعار عيار 24 والعيارات الأخرى، مما يؤكد أن الحركة الهابطة شاملة وليست محدثة بعيار معين. يستمر المتابعون عن كثب لمعرفة ما إذا كان هذا الانخفاض مؤقتًا أم بداية لمرحلة هبوط أطول، خاصة مع تأثر الأسعار المصرية بالتقلبات العالمية.

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يواصل السوق المحلي تأقلمه مع هذه التقلبات، حيث يتجه الكثير من المشترين إلى الحذر مؤقتًا بينما يبحث آخرون عن فرص الشراء عند القيعان. تبقى مراقبة الأسعار اليومية عبر مختلف محلات الصاغة أمراً ضرورياً لاتخاذ قرارات مالية مدروسة في ظل هذه الأجواء المتقلبة من الأسواق.