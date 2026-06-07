تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

انخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم مع هبوط السعر تحت 52 جنيه، وتباين طفيف في الأسعار بين البنوك العاملة في مصر.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً في البنوك العاملة في السوق المصري خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعر الدولار دون مستوى الـ 52 جنيه.

وقدم بنك أبوظبي الإسلامي الأعلى سعراً للشراء بقيمة 51.92 جنيه، بينما بلغت أسعار البيع فيه 52.02 جنيه. وجاءت أسعار باقي البنوك متفاوتة في نطاق ضيق، مع تركز معظمها حول 51.77 جنيه للشراء و51.87 للبيع. ومن أبرز البنوك التي سجلت هذه الأسعار البنك الأهلي المصري، والأهلي الكويتي، وبنك نكست، وبنك مصر، والبنك المصري الخليجي، وبنك فيصل، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف المتحد، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العربي الأفريقي.

كما سجل بنك أبوظبي التجاري والبنك الكويتي الوطني 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، بينما قدم بنك كريدي أجريكول 51.74 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع. واحتل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية المرتبة الأقل بين البنوك المذكورة بسعر 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، يليه بنك Emirates NBD بمستوى 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع في إطار تقلبات سوق الصرف التي تتأثر بعدة عوامل اقتصادية ومالية محلية وعالمية، مما ينعكس على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلي. وتحرص بعض المواقع الإعلامية على نشر such التحديثات بشكل خدمي يومي لمتابعيها





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