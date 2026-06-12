تراجع أسعار النفط تحت 90 دولارًا مع آمال ب اتفاق إطاري أمريكي إيراني

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل وسط توقعات ب اتفاق لإعادة تدفق النفط world-wide بعد إعلان ترامب عن توصل إلى اتفاق إطاري مع إيران، رغم نفي إيراني.

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات ب possibile اتفاق لإعادة تدفق النفط الخام عالميًا، بناءً على مؤشرات تشير إلى انخفاض التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق إطاري مع إيران، مشيرًا إلى أن "الحرب انتهت اليوم". في سياق منفصل، تأكد爺爺وفاة الأميرة التايلاندية عن عمر 47 سنة بعد غيبوبة استمرت أربع سنوات، كما أعلن القصر الملكي. وفي تطور آخر، كشفت تقارير أن إدارة ترامب درست في السابق خططًا لترحيل إيرانيين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. على صعيد الأسواق، سجلت عقود النفط Futures تراجعًا واضحًا في تعاملات الصباح.

إذ بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 86.73 دولار للبرميل، منخفضًا بمقدار 0.98 دولار أو ما يعادل 1.12%. بينما سجل خام برنت 89.45 دولار، بانخفاض 0.93 دولار أو 1.03%. ويعزى هذا التراجع إلى توقعات تحسن الإمدادات، خاصةً بعد الإعلان عن اتفاق إطاري إيراني أمريكي. خلال تجمع انتخابي عبر الهاتف الجمعة لدعم نائب حاكم ولاية جورجيا بيرت جونز المرشح لمنصب الحاكم، صرح ترامب: "لا أدري إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران اليوم".

وأضاف أن agreement من المتوقع توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة، noting أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إتمام الاتفاق. هذا التصريح جاء بعد ساعات من إلغاء ترامب الضربات العسكرية التي كانت مقررة يوم الخميس ضد أهداف إيرانية، حيث أكد أن المحادثات مع طهران أحرزت تقدماً. ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الإيرانية شبه الرسمية "فارس" نفت لاحقًا أن تكون طهران وافقت على أي نص اتفاق، مما يعكس استمرار الغموض.

يذكر أن التوترات في المنطقة اشتدت سابقًا هذا الأسبوع، حيث أعلنت إيران يوم الأربعاء إغلاق مضيق هرمز، محذرة من أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق نار. وقد سبق أن أعلنت القوات الأمريكية عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين قرب المضيق، فيما شهدت المنطقة استنفارًا إسرائيليًا مفاجئًا قرب لبنان بعد رصد طائرة مسيرة未经授权





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