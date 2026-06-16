تراجع سعر الدولار في مصر إلى 50 جنيه للبيع، ورسميا نحو 50.46 جنيه اليوم

تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع. انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، بنك قناة السويس، البنك التجاري الدولي CIB، بنك إتش إس بي سي HSBC، بنك العربي الأفريقي، بنك فيصل الإسلامي، مصر والبركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك الأهلي المصرف المتحد، نكست والإمارات دبي، بنك أبوظبي الأول. سجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو: 50.32 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع. متوسط سعر الدولار اليوم 50.32 جنيه. أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 50.39 جنيه. أقل سعر لبيع الدولار اليوم 50.24 جنيه.
تراجع سعر الدولار في مصر ليقترب من 50 جنيه للبيع، ليسجل رسميا نحو 50.46 جنيه اليوم. يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026 تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 50.39 جنيه للشراء. 50.49 جنيه للبيع. نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي ليبلغ نحو: 50.37 جنيه للشراء. 50.47 جنيه للبيع. انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو: 50.30جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك البنك التجاري الدولي CIB لنحو: 50.26 جنيه للشراء. 50.36 جنيه للبيع. اقترب من 50 جنيها.. انهيار سعر الدولار في البنوك اليو
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