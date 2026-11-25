شهد سعر صرف اليورو الأوروبي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في التعاملات اليومية، حيث سجلت البنوك الكبرى اختلافات طفيفة في أسعار الشراء والبيع.

انخفض سعر صرف اليورو الأوروبي بشكل واضح أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، حيث سجلت هذه العملة انخفاضًا ملحوظًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المالية المحلية. وقد قادت هذه الحركة التصحيحية في الأسعار مصرف أبوظبي الإسلامي لتسجيل أعلى سعر للشراء عند مستوى 59.19 جنيه، فيما سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر للبيع عند 59.66 جنيه.

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك المصرية الكبرى

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أسعار الشراء في السوق، حيث سجل سعر الشراء عند 59.19 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع إلى 59.42 جنيه، مما يعكس هوامش ربحية متوازنة مقارنة بالمنافسين. وفي المقابل، حافظ البنك المصري الخليجي على هيمنته في جانب البيع بتسجيله سعر 59.66 جنيه، مع تثبيت سعر الشراء عند 59.18 جنيه، ليظهر الفارق البسيط في التسعير بين مؤسسات الإقراض الكبرى.

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وفي خطوة تواكب هذا التراجع، سجل بنك قناة السويس سعر شراء عند 59.16 جنيه مصري، وسعر بيع عند 59.56 جنيه، مما يضعه في صدارة المؤسسات الساعية لجذب العملاء من خلال أسعار تنافسية. ومن جانبه، جاء بنك التنمية الصناعية بنكسة طفيفة في أسعار الشراء حيث سجل 59.08 جنيه، بينما احتفظ بسعر البيع عند 59.43 جنيه، ليظل ضمن الفئة المتوسطة في حركة التداول اليومية.

مواقع البنك الكويتي والمصرف العربي في سوق الصرف

سجل البنك الكويت الوطني نفس أسعار بنك التنمية الصناعية في جانب الشراء عند 59.08 جنيه، مع تثبيت سعر البيع عند 59.43 جنيه، مما يشير إلى توحيد في السياسات النقدية بين المؤسستين في هذا التوقيت بالتحديد. وبالقرب منهما، سجل بنك البركة سعر شراء عند 59.06 جنيه، وسعر بيع عند 59.51 جنيه، ليظهر مسافة ضيقة بينه وبين منافسيه المباشرين في السوق.

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وأظهر البنك العربي الأفريقي الدولي استراتيجيات متشابهة، حيث سجل سعر الشراء عند 59.06 جنيه وسعر البيع عند 59.52 جنيه، مؤكدًا ثباته في المراكز الوسطى لسوق الصرف الأجنبي. وفي خطوة موازية، سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء عند 59.03 جنيه، وسعر بيع عند 59.47 جنيه، مما يعكس دقة في تحديد هوامش الربح لتقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات اليومية.

تحليل حركة أسعار مصر ونكست في نهاية التعاملات

حافظ بنك مصر على استقرار نسبي في تسعير اليورو، حيث سجل سعر الشراء عند 59.03 جنيه، وسعر البيع عند 59.36 جنيه، ليظهر كأحد البنوك الأكثر استقرارًا في الهوامش خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه، سجل بنك نكست سعر شراء عند 59.03 جنيه، وسعر بيع عند 59.59 جنيه، مما يجعله منافسًا قويًا في جانب الأسعار المرتفعة للعملاء الراغبين في بيع العملة.

هذه الحركة في أسعار اليورو تعكس ديناميكيات السوق المحلية وتعديلاتها المستمرة لتتناسب مع العرض والطلب اليومي، حيث يراقب المتداولون والتجار هذه التغيرات بدقة لتخطيط عملياتهم المالية القادمة في ظل استمرار تقلبات العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.