تراجع سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية إلى 47720 جنيهاً بختام تعاملات الأسبوع

انخفض سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية إلى 47720 جنيهاً دون المصنعية بختام تعاملات الأسبوع، متأثراً بهبوط الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 186 دولار.

شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ بلغ سعره نحو 47720 جنيهاً بختام التعاملات دون احتساب قيمة المصنعية، مقارنة ببداية التعاملات عند 49680 جنيهاً. وبلغت الخسائر التي تكبدها الجنيه الذهب خلال الأسبوع نحو 1920 جنيهاً، في تراجع تزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 245 جنيهاً.

ويعود هذا الهبوط، وفقاً للمعطيات المتاحة، إلى تراجع الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 186 دولاراً، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية للذهب. وتعتمد الأسعار داخل السوق المحلية على سعر الأوقية العالمي، ثم تتحول إلى أسعار للجرام بحسب العيار المعتمد.

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آلية تسعير الجنيه الذهب في السوق المحلية

يبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 47720 جنيهاً بختام تعاملات الأسبوع دون المصنعية، بعد أن كان نحو 49680 جنيهاً في بداية التعاملات. ويُصنع الجنيه الذهب من عيار 21 بوزن يبلغ 8 جرامات، لذلك يرتبط سعره ارتباطاً مباشراً بسعر جرام هذا العيار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5965 جنيهاً في ختام تعاملات الأسبوع، مقابل 6210 جنيهات عند بداية التعاملات. وترواح متوسط الفرق بين سعري البيع والشراء بين 30 و50 جنيهاً، وهو فارق يتحمله المستهلك عند كل عملية تداول.

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أما المصنعية فتتراوح بين 400 و600 جنيه للجنيه الذهب الواحد، وفقاً للشركة المنتجة. وتُعد هذه المصنعية من الأقل مقارنة بالمشغولات الذهبية، إذ تتراوح عادة بين 50 و75 جنيهاً للجرام، بحسب المنتج والشركة المصنعة.

الجنيه الذهب بين الاستثمار والاسترداد

يحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين، نظراً لانخفاض تكلفة مصنعيته مقارنة بالمشغولات الذهبية، إلى جانب سهولة تداوله وإعادة بيعه في السوق المحلية. ويُعد من الخيارات الشائعة لمن يرغب في الاستثمار في الذهب، لأنه مختوم وفقاً للقواعد المنظمة لدمغ المصوغات والموازين.

ويمكن استرداد جزء من قيمة المصنعية عند إعادة البيع، وذلك فيما يُعرف بنظام "الكاش باك"، ويخضع ذلك لسياسة الشركة المنتجة وشروطها. ويشترط الحفاظ على الغلاف والحالة الأصلية للجنيه الذهب للاستفادة من هذا النظام.

كما يرتبط الجنيه الذهب بعملات ذهبية تاريخية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ومن بينها إصدارات تحمل أسماء جورج وفيكتوريا وإدوارد، وتزن نحو 8 جرامات من عيار 21. وتتوفر في السوق المحلية أوزان أخرى للجنيه الذهب، إلا أن الوزن القياسي الأبرز هو 8 جرامات.