تراجع الدولار في البنوك المصرية: أقل سعر للبيع 51.82 جنيه

شهدت أسعار الدولار تراجعاً طفيفاً في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث سجل بنك أبوظبي الأول أقل سعر بيع عند 51.82 جنيه، وتراوحت الأسعار بين 51.72 و52.95 جنيه للشراء والبيع.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تبايناً ملحوظاً في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، حيث سجلت معظم البنوك انخفاضاً طفيفاً في سعر البيع مقارنة بتعاملات الأمس.

يأتي هذا التراجع في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية. وقد لاحظ المتعاملون في سوق الصرف أن الفارق بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة لا يتجاوز 10 قروش في أغلب الأحوال، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يواصل مراقبة السوق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي مضاربات غير مشروعة.

تباينت أسعار الدولار في البنوك المصرية العاملة في القطاعين العام والخاص، حيث سجل بنك أبوظبي الأول أقل سعر لبيع الدولار عند 51.82 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء فيه 51.72 جنيه. وفي بنك كريدي أجريكول، وصل سعر الشراء إلى 51.82 جنيه والبيع 51.92 جنيه. أما بنك المصرف العربي فسجل 51.81 جنيهاً للشراء و51.91 جنيهاً للبيع. وهبط السعر في بنكي فيصل الإسلامي وقناة السويس إلى 51.80 جنيهاً للشراء و51.90 جنيهاً للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB سعر 51.78 جنيهاً للشراء و51.88 جنيهاً للبيع. وفي بنكي أبوظبي التجاري والبركة، بلغ السعر 51.77 جنيهاً للشراء و51.87 جنيهاً للبيع. كما تراجع السعر في بنك الإمارات دبي ليسجل 51.73 جنيهاً للشراء و51.83 جنيهاً للبيع. وفي بنك التعمير والإسكان، سجل السعر 51.86 جنيهاً للشراء و51.96 جنيهاً للبيع.

وفي بنك الشركة المصرفية الدولية، بلغ السعر 52.85 جنيهاً للشراء و52.95 جنيهاً للبيع، وهو أعلى سعر بين البنوك. أما بنك أبوظبي الإسلامي فسجل 52.10 جنيهاً للشراء و52.20 جنيهاً للبيع. وسجل بنك العربي الأفريقي 52.02 جنيهاً للشراء و52.12 جنيهاً للبيع. وتساوت أسعار الدولار في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي والعقاري المصري العربي والمصري الخليجي والتنمية الصناعية عند 51.83 جنيهاً للشراء و51.93 جنيهاً للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار رسمياً 51.80 جنيهاً للشراء و51.94 جنيهاً للبيع. وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر 51.88 جنيهاً، بينما كان أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 52.10 جنيهاً وأقل سعر لبيع الدولار 51.82 جنيهاً. يرى محللون اقتصاديون أن هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار يأتي نتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي. كما أن تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصرية ساهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء موسم السياحة الصيفي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه السوق، مثل تقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية وأسعار الفائدة. وينصح الخبراء المواطنين بالتعامل مع البنوك الرسمية لتجنب مخاطر السوق الموازية، مؤكدين أن الفروق بين أسعار البنوك طفيفة ولا تستدعي القلق. ويبقى السؤال الأهم: هل يستمر الدولار في الانخفاض خلال الأيام القادمة أم يعاود الصعود؟ الإجابة تعتمد على سياسات البنك المركزي ومستوى الطلب على العملات الأجنبية





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