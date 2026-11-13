تراجع اليورو مقابل الجنيه في مصر إلى 59.10 جنيه وسط تباين الأسعار

انخفض متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك ليصل إلى 59.10 جنيه، مع تباين أسعار الشراء والبيع بين البنوك التجارية الكبرى وتراجع ملحوظ خلال أسبوع.

شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات البنوك المحلية، في ظل متابعة دقيقة من قبل المواطنين وال مستوردين ومستثمري القطاع الخاص لتقلبات العملة الأوروبية، نظراً لأثرها المباشر على تكاليف الاستيراد والدراسة والأعمال التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي. وتفاوتت الأسعار بين المؤسسات المالية، حيث سجل أعلى سعر لشراء اليورو نحو 59.2749 جنيه في بنك قناة السويس، بينما بلغ أفضل سعر لبيع العملة الأوروبية نحو 59.3402 جنيه في البنك التجاري الدولي CIB، وفقاً للأسعار المعلنة رسمياً.

تفاصيل أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى

تقدم تفاصيل السوق المالي صورة واضحة عن التباين في أسعار الصرف، حيث سجل متوسط سعر اليورو في البنوك نحو 59.10 جنيه، مع تثبيت السعر الاسترشادي مقابل الجنيه عند 59.2633 جنيه، مع تحرك طفيف بنسبة 0.01%. ويعكس هذا المتوسط حالة من الاستقرار النسبي نسبياً مقارنة بالأرقام العالية السابقة، مع تفاوت بسيط بين العروض المقدمة من مختلف البنوك العاملة في السوق المحلي.

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في بنك قناة السويس، سجل سعر الشراء 59.2749 جنيه وسعر البيع 59.5626 جنيه، بينما جاء في بنك القاهرة بسعر شراء 59.2306 جنيه للبيع 59.5182 جنيه. كما سجل بنك نكست سعر شراء 59.2085 جنيه للبيع 59.7051 جنيه، وفي بنك البركة بلغ سعر الشراء 59.1531 جنيه والبيع 59.4405 جنيه. وتصدر بنك SAIB بسعر شراء 59.10 جنيه وبيع 59.40 جنيه، بينما سجل بنك التعمير والإسكان شراء 59.0978 جنيه وبيع 59.3957 جنيه.

من جهته، سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء 59.08 جنيه وبيع 59.38 جنيه، وفي بنك مصر بلغ سعر الشراء 59.0646 جنيه والبيع 59.3624 جنيه. وظهر بنك أبوظبي الأول بسعر شراء 59.0535 جنيه وبيع 59.3513 جنيه، بينما جاء البنك التجاري الدولي (CIB) وسهل أبوظبي التجاري بسعر شراء 59.0424 جنيه وبيع 59.3402 جنيه لكل منهما. واختتم المصرف المتحد القائمة بسعر شراء 58.8023 جنيه وبيع 59.3957 جنيه، مما يوضح الفروقات الدقيقة التي يجب على المتعاملين مراعاتها.

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تحليل مسار التراجع الأسبوعي لليرة الأوروبية

تكشف حركة متوسط سعر اليورو في البنوك عن اتجاه هبوطي واضح خلال الأيام الماضية، حيث سجل متوسط الشراء 61.78 جنيه في 3 نوفمبر، ثم تراجع إلى 61.15 جنيه في 4 نوفمبر، و60.42 جنيه في 5 نوفمبر. واستمرت موجة التراجع ليصل السعر إلى 60.30 جنيه في 8 نوفمبر، و60.07 جنيه في 9 نوفمبر، ثم 59.66 جنيه في 10 نوفمبر، وصولاً إلى 59.45 جنيه في 11 نوفمبر.

وبذلك يكون متوسط شراء اليورو قد فقد نحو 2.33 جنيه مقارنة بمستواه في 3 نوفمبر، وهو ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في قيمته أمام الجنيه خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. ويؤكد هذا الهبوط المتسلسل قوة في الطلب على الجنيه المصري أو تخفيفاً للضغوط على العملة الأوروبية، مما يوفر فرصة للمستهلكين لتخفيض التكاليف المرتبطة بالمعاملات الخارجية.

تأثيرات السوق واستراتيجيات المتعاملين

تؤثر تحركات اليورو بصورة مباشرة على تكلفة السفر إلى أوروبا، ومصروفات الطلاب الدارسين بالخارج، والتحويلات المالية، فضلاً عن تكلفة السلع والخامات المستوردة من الأسواق الأوروبية. وإذا كنت تخطط لشراء اليورو، فمن الأفضل مقارنة أسعار البيع بين البنوك، واختيار البنك الذي يعرض أقل سعر للبيع لتقليل تكلفة الحصول على العملة الأوروبية.

أما المواطن الذي يمتلك اليورو ويرغب في بيعه، فعليه متابعة سعر الشراء واختيار البنك الذي يقدم أعلى قيمة مقابل العملة. ويظل بنك قناة السويس في الصدارة لأعلى سعر شراء، بينما يقدم البنك التجاري الدولي وأبو ظبي التجاري أفضل الأسعار للمشتريين الجدد من العملة.