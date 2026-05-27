تراجع مفاجئ لسعر الريال السعودي في مصر رغم موسم الحج

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري انخفاضًا دون حاجز 14 جنيهاً في معظم البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع بداية موسم الحج وارتفاع الطلب الموسمي، ويعزو المحللون ذلك إلى التدخلات الحكومية وفرة المعروض.

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث انخفض متوسط سعر الريال ليقترب من حاجز 13.90 جنيه للشراء، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عدة أسابيع، وذلك على الرغم من زيادة الطلب عليه مع بداية موسم الحج لعام 1447 هجريًا.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعًا في الطلب على العملة السعودية لتلبية احتياجات الحجاج، إلا أن وفرة المعروض من الريال في البنوك المحلية والنظام المصرفي المستقر ساهما في الحفاظ على استقرار نسبي مع ميل للتراجع. وتوزعت أسعار الريال بين البنوك العاملة في مصر، حيث سجل البنك الأهلي المصري أدنى سعر شراء عند 13.88 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر شراء في بنك أبوظبي الإسلامي عند 13.93 جنيه.

وعلى جانب البيع، سجل بنك الكويت الوطني والبنك الصناعي أعلى أسعار بيع عند 14.04 و14.03 جنيه على التوالي، في حين سجل بنك أبوظبي التجاري أقل سعر بيع عند 13.95 جنيه. وفي السوق الموازي، تراوحت أسعار الريال بين 13.90 و14.00 جنيه بحسب المنطقة وحجم التداول.

ويعزو محللون اقتصاديون تراجع سعر الريال رغم ارتفاع الطلب إلى عدة عوامل، أبرزها تدخل البنك المركزي المصري لدعم الجنيه عبر ضخ سيولة من العملات الأجنبية، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مثل السياحة والتصدير، بالإضافة إلى تراجع تكلفة الاستيراد بشكل عام. كما يتزامن موسم الحج هذا العام مع فترة عيد الأضحى، مما عزز حركة البيع والشراء في البنوك، لكنه لم يؤدِ إلى ضغط تصاعدي على الأسعار كما كان متوقعًا.

ويشير الخبراء إلى أن السياسة النقدية المصرية تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب دون السماح بحدوث تقلبات حادة، وهو ما انعكس في استقرار نسبي لسعر الريال ضمن نطاق ضيق بين 13.80 و14.00 جنيه. وتستمر البنوك في تقديم عروض خاصة للعملاء الراغبين في شراء الريال بمناسبة الحج، مثل إعفاء من رسوم التحويل أو تقديم أسعار تفضيلية للشراء عبر التطبيقات الإلكترونية. ويُنصح الحجاج بمقارنة أسعار البنوك المختلفة قبل إجراء عملية الشراء لتجنب دفع فروق سعرية كبيرة.

ومن المتوقع أن يظل سعر الريال السعودي تحت حاجز الـ14 جنيهاً في الأيام القادمة مع استمرار تدخلات البنك المركزي، وأن تعود الأسعار إلى الارتفاع التدريجي بعد انتهاء موسم الحج بسبب تراجع المعروض. ويواصل المراقبون متابعة تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأسعار النفط العالمية على أسعار الصرف في مصر. ويشار إلى أن سعر الريال السعودي الرسمي المسجل لدى البنك المركزي المصري بلغ 13.92 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، وهو ما يمثل سعرًا مرجعيًا للبنوك العاملة في السوق





