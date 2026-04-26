تراجع أسعار الذهب.. وكشف أراضٍ غير مدرجة.. وتطورات قضية نتنياهو

أخبار متنوعة تتضمن تراجع أسعار الذهب في مصر، وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن أراضٍ غير مدرجة في مخزون شركة مصر الجديدة، وأحدث التطورات في قضية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بالفساد.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا بالتزامن مع هبوط عالمي بنسبة 2.5%. وفي سياق مختلف، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود أراضٍ مملوكة لشركة مصر الجديدة بقيمة 13 مليار جنيه مصر ي لم يتم إدراجها ضمن المخزون الرسمي للشركة.

هذا الأمر يثير تساؤلات حول إدارة الأصول والشفافية المالية للشركة. وتأتي هذه المستجدات الاقتصادية في ظل متابعة دقيقة للتطورات السياسية الإقليمية والدولية. وفي إسرائيل، تتصاعد التطورات المتعلقة بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد. مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أكدت أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لا يخطط لمنح نتنياهو عفوًا رئاسيًا في الوقت الحالي.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أن هرتسوج كان يدرس بعناية هذا الملف الحساس للغاية، والذي يثير انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي. كما أن القضية لم تخلُ من تدخلات خارجية، حيث ورد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مارس ضغوطًا كبيرة لصالح نتنياهو. ومع ذلك، يبدو أن هرتسوج يفضل اتباع مسار آخر، وهو السعي إلى التوصل إلى اتفاق تسوية قضائية، أو ما يعرف بـ'صفقة إقرار ذنب'، بدلاً من اتخاذ قرار فوري بشأن العفو.

ويرى هرتسوج أن هناك خيارات متعددة تتجاوز الخيار الثنائي المتمثل في العفو أو عدمه، وأنه من الأفضل معالجة الملف من خلال التفاوض. وقد أكد مكتب هرتسوج أن الرئيس يعتبر التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف أمرًا في غاية الأهمية، وأنه سيعمل وفقًا للقانون الإسرائيلي وضميره، مع مراعاة المصلحة العامة. وتستمر محاكمة نتنياهو منذ حوالي ست سنوات، حيث يواجه تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، ولكنها مترابطة.

وتتعلق هذه القضايا باتهامات بمنح تسهيلات لأثرياء مقابل هدايا وتغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته. وقد نفى نتنياهو جميع هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها جزء من'مطاردة سياسية' ضده، وأنه ضحية لما يسميه'الدولة العميقة الليبرالية'. ويشير نتنياهو إلى أنه قريب من الرئيس ترامب في هذا التصور. وتعتبر هذه القضية من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي، وتثير جدلاً واسعًا حول استقلالية القضاء ومكافحة الفساد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الإقليم تحديات سياسية واقتصادية متعددة، مما يزيد من أهمية متابعة هذه القضية وتداعياتها المحتملة. كما أن مسار المفاوضات المحتملة قد يؤثر على الاستقرار السياسي في إسرائيل والعلاقات الإقليمية. وتظل القضية قيد المتابعة الدقيقة من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية





