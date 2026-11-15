تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 بانخفاض حاد في العيار 24

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 انخفضت في مصر، سجل عيار 24 نحو 6670 جنيهاً للبيع والشراء بعد تراجع الـ155 جنيهاً، مع انخفاض الجنيه الذهب والأونصة عالمياً.

شهدت أسعار الذهب في السوق ال مصر ية خلال تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، تراجعاً ملحوظاً في محلات الصاغة ، مقارنة بمستويات الأسعار التي تم تسجيلها خلال تعاملات أمس السبت. وقد جاء هذا التراجع متزامناً مع انخفاض سعر الدولار في البنوك و محلات الصاغة ، بالإضافة إلى تراجع طفيف في أسعار الأونصة الذهبية عالمياً، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

تفاصيل أسعار الذهب عيار 24 والشراء والبيع

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في مصر، نحو 6670 جنيهاً للبيع و6670 جنيهاً للشراء خلال تحديث أسعار اليوم. وفي مقارنة مباشرة مع أسعار أمس السبت 14 نوفمبر 2026، كان سعر البيع قد بلغ 6825 جنيهاً، وسجل سعر الشراء 6775 جنيهاً، مما يعني انخفاضاً في سعر البيع بقيمة 155 جنيهاً، وتراجعاً في سعر الشراء بنحو 105 جنيهات للGram الواحد.

Also read الطقس في مصر: درجات حرارة مرتفعة وتحذيرات من الشبورة ليوم الأحد 15 نوفمبر 2026

ويوضح هذا الرقم التراجع الواضح في القيمة السوقية للمعدن الأصفر خلال يوم تداول واحد، حيث تمسك سعر الشراء بسعر البيع هذا اليوم عند نقطة 6670 جنيهاً، في حركة تعكس تصحيحاً سريعاً للمستويات التي كانت مسجلة قبل 24 ساعة فقط، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين في السوق.

تراجع أسعار الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب

امتد تأثير الانخفاض ليشمل باقي الأعيرة الذهبية المتداولة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5835 جنيهاً للبيع والشراء، مقارنة بـ5970 جنيهاً للبيع و5930 جنيهاً للشراء في تعاملات أمس السبت. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5000 جنيه للبيع والشراء اليوم، مقابل 5115 جنيهاً للبيع و5085 جنيهاً للشراء أمس، مما يشير إلى شاملية التراجع عبر مختلف مستويات النقاء.

Advertisement

وفيما يخص عيار 14، سجل الجرام نحو 3890 جنيهاً للبيع والشراء اليوم الأحد، مقارنة بـ3980 جنيهاً للبيع و3955 جنيهاً للشراء أمس السبت. ومن الجدير بالذكر أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 46680 جنيهاً للبيع والشراء خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنحو 47760 جنيهاً للبيع و47440 جنيهاً للشراء أمس السبت، مسجلاً انخفاضاً في سعر البيع بقيمة 1080 جنيهاً، بينما تراجع سعر الشراء بنحو 760 جنيهاً.

أداء الأونصة العالمية وسعر الدولار المحلي

على صعيد المقاييس العالمية والمحلية الكبيرة، بلغ سعر أونصة الذهب المقومة بالجنيه المصري نحو 207415 جنيهاً للبيع والشراء اليوم الأحد، مقارنة بنحو 212215 جنيهاً للبيع و210795 جنيهاً للشراء أمس السبت. أما على المستوى العالمي، فسجلت الأونصة نحو 3874.43 دولاراً اليوم الأحد، مقابل 3874.47 دولاراً أمس السبت، بانخفاض طفيف بلغ 4 سنتات فقط، وهو تراجع بسيط لا يؤثر بشكل جذري على التسعير المحلي مقارنة بعوامل الصرف.

وفي سياق متصل، سجل سعر الدولار في تعاملات الصاغة نحو 53.53 جنيه اليوم الأحد، مقابل 54.77 جنيه أمس السبت، بتراجع بلغ 1.24 جنيه. ويأتي هذا الانخفاض في سعر العملة الأمريكية بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب، مما يعكس التفاعل المباشر بين أسعار الصرف المحلية والأسعار العالمية للمعدن النفيس، حيث ساهم تراجع الدولار في الحد من الارتفاعات المحتملة أو تعزيز الهبوط في الأسعار المحلية.