تراجع الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 2.4% في أول يونيو 2026

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسمياً في البنك المركزي بمقدار 1.33 جنيه، ليصل إلى 52.36 جنيه للبيع، مقارنة بـ 53.69 جنيه في مايو السابق. ويستعرض التقرير أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية بعد عودة العمل عقب إجازة عيد الأضحى.

شهد سعر صرف ال دولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجع اً ملحوظاً مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي، حيث سجل انخفاضاً رسمياً في البنك المركزي بقيمة 1.33 جنيه ليصل إلى 52.36 جنيه للبيع، مقارنة بـ 53.69 جنيه في الأول من مايو 2026، بانخفاض نسبته 2.4% على أساس شهري.

ويعكس هذا الانخفاض استمرار تحسن قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، مدعوماً بعدة عوامل اقتصادية أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة بعد موسم عيد الأضحى، حيث ساهم توافد السياح في توفير المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلية. وقد تفاوتت أسعار الدولار بين البنوك العاملة في مصر، حيث سجل أقل سعر شراء 52.13 جنيه في بنك الإمارات دبي، بينما بلغ أعلى سعر بيع 52.39 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي.

وسجلت البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعراً موحداً للشراء عند 52.23 جنيه وللبيع عند 52.33 جنيه. وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الشراء 52.18 جنيه والبيع 52.28 جنيه. أما بنك الكويت الوطني فقد سجل أقل سعر شراء بين البنوك عند 52.15 جنيه، مع سعر بيع 52.25 جنيه. ويأتي هذا التراجع في أسعار الدولار بعد عودة البنوك للعمل صباح الاثنين الأول من يونيو 2026، عقب إجازة عيد الأضحى التي استمرت ستة أيام.

ويعزو محللون اقتصاديون هذا الانخفاض إلى السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف، والتي تشمل تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، وتخفيف القيود على استيراد السلع الاستراتيجية لتحسين توازن العرض والطلب على النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يستمر الضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل التوقعات بزيادة تدفقات رؤوس الأموال الساخنة واستقرار تحويلات المصريين بالخارج، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الصرف خلال الشهور القادمة.

ويؤثر هذا التراجع إيجاباً على تكلفة الواردات المصرية، خاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بينما يظل تأثيره محدوداً على الصادرات المصرية التي قد تتراجع تنافسيتها قليلاً. وينتظر المتعاملون في السوق إعلان البنك المركزي عن أسعار الفائدة الجديدة في اجتماعه المقبل، حيث تشير التوقعات إلى تثبيتها أو خفضها بشكل طفيف لدعم النمو الاقتصادي. كما يتابع الخبراء تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وأثرها على أسعار الطاقة وتحويلات العمالة المصرية بالخارج.

ويبقى الهدف الرئيسي للسلطات النقدية هو تحقيق استقرار سعر الصرف عند مستويات تدعم تنافسية الاقتصاد وتحد من ضغوط التضخم المستوردة، دون التضحية باحتياطي النقد الأجنبي الذي حافظ على مستوياته الآمنة فوق 40 مليار دولار خلال الأشهر الماضية





