تراجع أسعار الذهب في مصر 12 نوفمبر 2026 مع هبوط الجنيه الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعاً ملحوظاً مع نهاية تعاملات 12 نوفمبر 2026، حيث سجل الجنيه الذهب وهبوطاً في جميع الأعيرة الرئيسية.

شهدت أسواق الذهب في مصر يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر لعام 2026، تقلبات واضحة حيث سيطر الاتجاه الهابط على التداولات الختامية لهذا اليوم. لقد سجلت مختلف درجات عيار الذهب انخفاضاً ملموساً في قيمتها السوقية مقارنة بالمستويات التي كانت عليها عند افتتاح.sessions التعاملات، مما أثار اهتماماً كبيراً من شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين الذين يراقبون عن كثب تحركات المعدن الأصفر، خاصة وأن عيار 21 يظل الأكثر طلباً وانتشاراً في المحلات والمصاغ المحلية.

تفاصيل هبوط أسعار الذهب في السوق المحلية

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو المعيار الأوسع تداولاً، انخفاضاً وصل إلى مئة وخمسة وخمسين جنيهاً مصرياً في سعر الشراء مقارنة بمستويات بداية الجلسة، ليهبط السعر ليصل إلى خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً مصرياً للجرام الواحد. وفي السياق نفسه، فقد الجنيه الذهب نحو ثمانمئة جنيه من قيمته الإجمالية، ليسجل سعره عند أربعة وسبعين آلافاً وثمانمئة جنيه مصري مقابل الشراء، وفقاً للأرقام المعلنة رسمياً والتي لا تشمل تكاليف الضرائب أو المصنعية الإضافية.

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على مستوى العيار الأغلى، بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، نحو ستة آلاف وثمانمئة وخمسة وعشرين جنيهاً مصرياً كسعر للشراء، وسبعة آلاف وثمانمئة وبعشرون جنيهاً مصرياً سعر البيع. وكان هذا السعر قد سجل في بداية التعاملات عند ستة آلاف ومئة وتسعين جنيهاً للشراء، وسبعة آلاف وتسعمئة وخمسة وأربعين جنيهاً للبيع، مما يعكس ضغوط البيع التي أثرت على السوق خلال اليوم.

تحركات أسعار العيارات الأخرى مقارنة بالبداية

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو ستة آلاف ومئتين وتسعة وخمسين جنيهاً ونصف الجنيه للشراء، وسبعة آلاف وثلاث مئة وواحد ونيفين وخمسين جنيهاً للبيع عند إغلاق السوق، مقارنة بأسعار بداية اليوم التي كانت أقل عند خمسة آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين جنيهاً للشراء. بينما ارتفع سعر البيع قليلاً ليصل إلى ثلاثة آلاف وتسعمئة وتسعين جنيهاً وخمسين قرشاً في بداية الجلسة، قبل أن يتراجع ليثبت عند مستوياته الختامية اليوم.

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وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى خمسة آلاف ومئة وعشرين جنيهاً للشراء، وخمسة آلاف ومئة وخمسين جنيهاً للبيع، وهي مستويات تقل عن أسعار بداية التعاملات التي سجلت خمسة آلاف ومئتين وخمسة جنيهات للشراء، وخمسة آلاف ومئتين وأربعين جنيهاً للبيع. كما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسين جنيهاً للشراء، وأربعة آلاف وعشرة جنيهات للبيع، مقابل أربعة آلاف وخمسين جنيهاً للشراء وأربعة آلاف وسبعين جنيهاً للبيع في بداية اليوم.

أداء الجنيه الذهب والعيار 12 في الختام

وعلى مستوى العيار الأخف، سجل جرام الذهب عيار 12 نحو أربعة آلاف ومئة جنيه مصري للشراء، وأربعة آلاف ومئتين جنيه للبيع بنهاية التعاملات، مقارنة بسعر بداية اليوم الذي كان عند أربعة آلاف وثلاثين جنيهاً للشراء وأربعة آلاف ومئتين وستين جنيهاً للبيع. وكان للجنيه الذهب نصيب كبير من التراجع، حيث سجل سعره خلال ختام تعاملات الخميس نحو أربعة وسبعين ألفاً وثمانمئة جنيه للشراء، وثمانمئة وثمانين جنيهاً للبيع.

وهذا السعر يمثل تراجعاً صافياً قدره ثمانمئة جنيه في سعر الشراء مقارنة ببداية التعاملات التي سجلت عند أربعة وثمانين ألفاً للجنيه الذهب للشراء، وثمانمئة وثمانين جنيهاً للبيع. هذه التحركات تشير إلى تقلبات يومية تؤثر على صناديق الاستثمار الشخصية والقيمين المالية للمواطنين الذين يعتمدون على الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة في الأسواق المصرية.